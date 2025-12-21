हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीखराब मौसम और कम विजिबिलिटी के चलते रेलवे ने कई ट्रेनें कीं कैंसिल, लिस्ट में आपकी ट्रेन भी तो नहीं?

Train Cancelled News: खराब मौसम और कम विजिबिलिटी ने ट्रेन संचालन बिगाड़ दिया है. यात्रियों की सुरक्षा के चलते कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. सफर से पहले लिस्ट जरूर चेक कर लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled News: दिल्ली और एनसीआर में बढ़ती सर्दी के साथ हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं. कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और बेहद खराब हवा की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. इसका सीधा असर रेलवे संचालन पर पड़ा है. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे और आईआरसीटीसी ने एहतियातन 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

जबकि करीब 28 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं. खासतौर पर सुबह और देर रात के समय कोहरे का असर ज्यादा दिख रहा है. जिससे कई ट्रेनें रास्ते में ही प्रभावित हो रही हैं. ऊपर से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार सीवियर प्लस कैटेगरी में बना हुआ है. ऐसे में अगर आप सफर करने की सोच रहे हैं. तो स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इन यात्रियों को होगी मुश्किलें

घने कोहरे और बेहद खराब विजिबिलिटी के चलते कई अहम ट्रेनों को अस्थायी तौर से कैंसिल किया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले और रोजाना अपडाउन करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी. जबलपुर-अंबिकापुर, रीवा-चिरमिरी, जम्मू तवी-दिल्ली दुरंतो, अमृतसर-नंगल बांध और योग नगरी ऋषिकेश-जम्मू तवी जैसी ट्रेनों के रुकने से प्लानिंग बिगड़ गई है.

इसके अलावा शालीमार मालानी, बीएसबीएस इंटरसिटी, गुवाहाटी-दुल्लाबचेर्रा, बेतवा, रीवा-बिलासपुर, पालनपुर-भुज सुपरफास्ट, दिल्ली-पठानकोट और न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग एसी पैसेंजर भी प्रभावित हैं. ऐसे हालात में यात्रियों को ट्रैवल से पहले अपडेट चेक करना बेहद जरूरी हो गया है.

कैंसिल ट्रेनों की फुल लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 11265 जेबीपी एबीकेपी एक्सप्रेस जबलपुर - अंबिकापुर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 11266 एबीकेपी जेबीपी एक्सप्रेस अंबिकापुर - जबलपुर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 11751 रीवा CHRM एक्सप्रेस रीवा - चिरमिरी कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 11755 एनआईटीआर रीवा एक्सप्रेस नेताजी सुभाष - रीवा कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12266 दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस जम्मू तवी - दिल्ली सराय रोहिल्ला कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14505 ASR-NDLS एक्सप्रेस अमृतसर - नंगल बांध कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14506 NDLS-ASR एक्सप्रेस नंगल बांध - अमृतसर जंक्शन कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14605 योग नगरी ऋषिकेश - जम्मू तवी एक्सप्रेस योग नगरी ऋषिकेश - जम्मू तवी कैंसिल.

  • ट्रेन नंबर 14661 शालीमार मालानी एक्सप्रेस बाड़मेर - जम्मू तवी कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14662 शालीमार मालानी एक्सप्रेस जम्मू तवी - बाड़मेर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15103 बीएसबीएस इंटरसिटी एक्सप्रेस गोरखपुर - बनारस कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15611 आरएनवाई एससीएल एक्सप्रेस रंगिया जंक्शन - सिलचर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15612 एससीएल आरएनवाई एक्सप्रेस सिलचर - रंगिया जंक्शन कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15617 गुवाहाटी डीएलसीआर एक्सप्रेस गुवाहाटी - दुल्लाबचेर्रा कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18204 बेतवा एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल - दुर्ग कैंसिल.

  • ट्रेन नंबर 18247 बीएसपी रीवा एक्सप्रेस बिलासपुर जंक्शन - रीवा कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18248 रीवा बीएसपी एक्सप्रेस रीवा - बिलासपुर जंक्शन कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20927 पीएनयू भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस पालनपुर - भुज कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20928 भुज पीएनयू सुपरफास्ट एक्सप्रेस भुज - पालनपुर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22429 दिल्ली - पठानकोट एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन - पठानकोट कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 52539 एनजेपी - डीजे एसी पैसेंजर न्यू जलपाईगुड़ी - दार्जिलिंग कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 3265 किउल आरजीडी स्पेशल किउल जंक्शन - राजगीर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 3266 आरजीडी किउल स्पेशल राजगीर - किउल जंक्शन कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 3313 आरजेपीबी गया स्पेशल राजेंद्र नगर - गया जंक्शन कैंसिल.

Published at : 21 Dec 2025 07:00 AM (IST)
