हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्रिसमस ऑफर के जाल में न फंसें, इन 3 तरीकों से खुद को साइबर ठगी से बचाएं

क्रिसमस ऑफर के जाल में न फंसें, इन 3 तरीकों से खुद को साइबर ठगी से बचाएं

Fraud Safety Tips: क्रिसमस सेल के दौरान फर्जी ऑफर्स और लिंक तेजी से फैलते हैं. थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान करा सकती है. सुरक्षित रहने के लिए इन 3 आसान तरीकों को जरूर अपनाएं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Dec 2025 04:26 PM (IST)
Fraud Safety Tips: क्रिसमस का वक्त आते ही बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डिस्काउंट और ऑफर्स की बाढ़ आ जाती है. लोग गिफ्ट, कपड़े, गैजेट्स और घरेलू सामान की खरीदारी में जुट जाते हैं. इसी भीड़ भरे माहौल का फायदा साइबर ठग उठाते हैं. मोबाइल पर फ्री गिफ्ट, भारी छूट और लिमिटेड टाइम ऑफर वाले मैसेज और ईमेल आने लगते हैं.

जो पहली नजर में बिल्कुल असली लगते हैं. लेकिन इनमें से कई लिंक फर्जी होते हैं. एक बार क्लिक करते ही आपकी निजी जानकारी, बैंक डिटेल या मोबाइल का डेटा खतरे में पड़ सकता है. इसलिए क्रिसमस सेल के दौरान खुदको इन जालसाजों से बचाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है. 

बिना जांच किए किसी लिंक पर क्लिक न करें

क्रिसमस ऑफर से जुड़े सबसे ज्यादा फ्रॉड फेक लिंक के जरिए होते हैं. अगर किसी अनजान नंबर या ईमेल से आपको ऑफर का मैसेज आता है. तो उस पर तुरंत क्लिक करने से बचें. कई बार यह लिंक दिखने में किसी बड़ी कंपनी जैसे लगते हैं. लेकिन असल में वह फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं. 

वहां आपकी लॉगिन डिटेल, बैंक जानकारी या ओटीपी चुरा लिया जाता है. कुछ मामलों में तो एक क्लिक से फोन में वायरस चला जाता है. इसलिए किसी भी लिंक पर टैप करने से पहले भेजने वाले की पहचान जरूर जांचें और जरूरत न हो तो मैसेज को नजरअंदाज कर दें.

हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें

क्रिसमस के दौरान कई नकली वेबसाइट और ऐप एक्टिव हो जाते हैं. जो असली प्लेटफॉर्म की हूबहू कॉपी होते हैं. इन पर दिखाए गए ऑफर्स बेहद अच्छे होते है. लेकिन भुगतान करते ही पैसा फंस जाता है. इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या वेरिफाइड ऐप का ही इस्तेमाल करें. किसी लिंक के जरिए खुली वेबसाइट पर भरोसा न करें. खुद ब्राउजर में जाकर वेबसाइट का नाम टाइप करें या प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें. इससे आप फर्जी प्लेटफॉर्म के जाल में फंसने से बच सकते हैं.

अपनी निजी जानकारी किसी से साझा न करें

साइबर ठगी का सबसे खतरनाक तरीका निजी जानकारी हासिल करना होता है. अगर किसी मैसेज या कॉल में आपसे ओटीपी, बैंक डिटेल, पासवर्ड या कार्ड की जानकारी मांगी जा रही है. तो तुरंत सतर्क हो जाएं. कोई भी बैंक या कंपनी कभी फोन या मैसेज पर ऐसी जानकारी नहीं मांगती. क्रिसमस ऑफर के नाम पर अगर कोई आपकी डिटेल चाहता है. तो ऐसे मैसेज को तुरंत डिलीट कर दें. याद रखें एक छोटी सी लापरवाही आपका बैंक अकाउंट खाली करवा सकती है.

Published at : 20 Dec 2025 04:26 PM (IST)
Utility News ONLINE FRAUD Cyber Fraud
Embed widget