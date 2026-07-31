रेल यात्रियों के लिए अलर्ट, डेढ़ महीने तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का बदलेगा रूट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रा से पहले 139 पर ट्रेन स्टेटस जांचने की सलाह।

Train Cancelled: ट्रेन की टिकट बुक कर ली हो, लेकिन स्टेशन जाने के बाद पता चले की आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है तो जाहिर सी बात है कि आपको कितनी दिक्कत होगी और साथ ही आपका समय भी बर्बाद होगा. अगर आप भी अगस्त-सितंबर में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में सफर करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक कर लें.

फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी में कुड़, पाली और खोरी स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण काम होने वाला है, जिसके कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाएगा. ध्यान रखें, 12 अगस्त से 24 सितंबर तक रेवाड़ी-फुलेरा रेलखंड पर रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी. इसलिए बेहतर रहेगा कि आप पहले ही अपनी ट्रेन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी के बारे में पता कर ले.

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कुछ ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाया जाएगा

दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस

गोड्डा-दौराई एक्सप्रेस

दिल्ली-जैसलमेर एक्सप्रेस

कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी?

12 अगस्त से 24 सितंबर तक जयपुर-भिवानी और भिवानी-जयपुर ट्रेन नहीं चलेगी.

अगस्त-सितंबर में रेवाड़ी-रींगस और रींगस-रेवाड़ी भी रद्द रहेगी.

29 अगस्त से 24 सितंबर तक रेवाड़ी-फुलेरा और फुलेरा-रेवाड़ी रद्द रहेगी.

सफर से पहले करें कुछ जरूरी काम

अगर आप भी अगस्त-सितंबर में इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक करें बिना घर से स्टेशन के लिए न निकले. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जान सकते हैं, ताकि आपको स्टेशन आने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े.

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