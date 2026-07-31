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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेल यात्रियों के लिए अलर्ट, डेढ़ महीने तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का बदलेगा रूट

रेल यात्रियों के लिए अलर्ट, डेढ़ महीने तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का बदलेगा रूट

Train Cancelled: अगर आप भी अगस्त-सितंबर में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 31 Jul 2026 11:00 AM (IST)
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  • यात्रा से पहले 139 पर ट्रेन स्टेटस जांचने की सलाह।

Train Cancelled: ट्रेन की टिकट बुक कर ली हो, लेकिन स्टेशन जाने के बाद पता चले की आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है तो जाहिर सी बात है कि आपको कितनी दिक्कत होगी और साथ ही आपका समय भी बर्बाद होगा. अगर आप भी अगस्त-सितंबर में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में सफर करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक कर लें.

फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी में कुड़, पाली और खोरी स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण काम होने वाला है, जिसके कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाएगा. ध्यान रखें, 12 अगस्त से 24 सितंबर तक रेवाड़ी-फुलेरा रेलखंड पर रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी. इसलिए बेहतर रहेगा कि आप पहले ही अपनी ट्रेन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी के बारे में पता कर ले. 

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कुछ ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाया जाएगा

  • दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
  • चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
  • दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस
  • गोड्डा-दौराई एक्सप्रेस
  • दिल्ली-जैसलमेर एक्सप्रेस

कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी?

  • 12 अगस्त से 24 सितंबर तक जयपुर-भिवानी और भिवानी-जयपुर ट्रेन नहीं चलेगी.
  • अगस्त-सितंबर में रेवाड़ी-रींगस और रींगस-रेवाड़ी भी रद्द रहेगी.
  • 29 अगस्त से 24 सितंबर तक रेवाड़ी-फुलेरा और फुलेरा-रेवाड़ी रद्द रहेगी.

सफर से पहले करें कुछ जरूरी काम

अगर आप भी अगस्त-सितंबर में इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक करें बिना घर से स्टेशन के लिए न निकले. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जान सकते हैं, ताकि आपको स्टेशन आने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 31 Jul 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancel Rewari-Phulera Rail Section
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