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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसावन के महीने में दिल्ली से उज्जैन जाने वाली सबसे तेज 5 ट्रेनें, जानें कौन-सी रहेगी बेस्ट

सावन के महीने में दिल्ली से उज्जैन जाने वाली सबसे तेज 5 ट्रेनें, जानें कौन-सी रहेगी बेस्ट

Delhi to Ujjain Train: क्या आप भी सावन के महीने में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए दिल्ली से उज्जैन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जान लें, दिल्ली से उज्जैन जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेनें कौन-कौन सी हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Aug 2026 10:15 AM (IST)
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  • इंदौर सुपरफास्ट (बुधवार) व मालवा एक्सप्रेस (दैनिक) अन्य ट्रेनें।

Delhi to Ujjain Train Booking in Sawan: सावन की शुरुआत हो चुकी है और महादेव के भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. इस दौरान बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिल्ली से उज्जैन जाने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि समय की कमी, ट्रेन में टिकट न मिलना या अन्य कारणों की वजह से जा नहीं पाते हैं.

अगर इस बीच आप भी ट्रेन से उज्जैन जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ही ऐसी ट्रेन का चुनाव करें, जो आपको कम से कम समय में उज्जैन पहुंचा दे. अब जानते हैं कि दिल्ली से उज्जैन जाने वाली कौन-कौन सी ट्रेनें हैं और कौन सी ट्रेन आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगी.

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बेहद कम समय में पहुंचाने वाली ट्रेनों की देखें लिस्ट

1.ट्रेन नंबर 22942 इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 

अगर आप ऐसी कोई ट्रेन की तलाश में हैं, जो कम समय में पहुंचा दें तो इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक अच्छा विकल्प है. यह ट्रेन दिल्ली से रात 10:40 बजे रवाना होती है और अगले दिन सुबह 9 बजे तक आप उज्जैन पहुंच जाएंगे. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह ट्रेन सिर्फ बुधवार को ही चलती है.

2.ट्रेन नंबर 20156 नई दिल्ली-डॉ. अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

नई दिल्ली-डॉ. अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए एक तेज विकल्प है. यह ट्रेन दिल्ली से रात 11 बजकर 25 मिनट पर चलती है और अगले दिन सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर उज्जैन पहुंचा देती है.  यह ट्रेन भी हफ्ते के सातों दिन चलती है. 

3.ट्रेन नंबर 12416 नई दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस

अगर आप को एक ऐसी ट्रेन की तलाश है, जो हफ्ते के सातों दिन चले तो यह ट्रेन एक अच्छा विकल्प है. यह ट्रेन नई दिल्ली से रात 9 बजकर 50 मिनट पर चलती है और अगले दिन सुबह 8 बजकर 20 मिनट तक आप उज्जैन पहुंच जाएंगे. यह ट्रेन पूरे हफ्ते चलाई जाती है.

4.ट्रेन नंबर 14310 उज्जैनी एक्सप्रेस 

इस ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन नई दिल्ली से दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर रवाना होती है और अगले दिन तड़के 3 बजकर 55 मिनट पर उज्जैन पहुंचा देती है. ध्यान रखें, यह ट्रेन मंगलवार और बुधवार को ही चलाई जाती है.

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5.ट्रेन नंबर 12920 मालवा एक्सप्रेस 

सावन के महीने के दौरान ट्रेनों में जल्दी टिकट मिलता नहीं है. ऐसे में अगर आपको बताई गई ट्रेनों में टिकट न मिले तो मालवा एक्सप्रेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प है. यह ट्रेन दिल्ली से रात 8 बजकर 30 मिनट पर चलती है और अगले दिन सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर उज्जैन पहुंचा देती है. यह ट्रेन भी हफ्ते के सातों दिन चलाई जाती है.

 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Aug 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Baba Mahakal सावन Utility News INDIAN RAILWAYS Delhi To Ujjain Train
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