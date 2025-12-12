हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमैक्सिको ने भारत पर क्यों लगाया टैरिफ, इससे किस सेक्टर को कितना होगा नुकसान?

मैक्सिको ने भारत पर क्यों लगाया टैरिफ, इससे किस सेक्टर को कितना होगा नुकसान?

मेक्सिको ने भारत समेत कई एशियाई देशों पर 50% का आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिससे भारत समेत कई एशियाई देशों में हैरानी भरा माहौल है. चलिए जानते हैं इससे किस सेक्टर को नुकसान होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 12 Dec 2025 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

मेक्सिको ने भारत समेत कई एशियाई देशों पर 50% का आयात शुल्क (Import Duty) लगाने का फैसला किया है, जिससे भारत समेत कई एशियाई देशों में हैरानी भरा माहौल है. यह फैसला तब लिया गया जब अमेरिका ने भी भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया था. अब मेक्सिको की सीनेट ने एक नया टैरिफ सिस्टम पास किया है. यह फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.

मेक्सिको सरकार के इस फैसले के तहत 1400 से ज्यादा उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा. यह फैसला मेक्सिको की अब तक चली आ रही फ्री-ट्रेड नीति से बिल्कुल उलट माना जा रहा है. मेक्सिको के लगाए गए इस आयात शुल्क (Import Duty) का असर भारत, चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों पर पड़ेगा. फिलहाल भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

इसलिए लगाया मेक्सिको ने टैरिफ

मेक्सिको सरकार के अनुसार, उन्होंने एशियाई देशों पर 50% का आयात शुल्क लगाने का फैसला अपनी घरेलू इंडस्ट्री और व्यापार को बचाने के लिए किया है. राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम (Claudia Sheinbaum) की सरकार का मानना है कि ऑटोमोबाइल, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, जूते और कई अन्य सामानों पर अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है तो इससे मेक्सिको के छोटे कारोबारी और उद्योगों को फायदा मिलेगा.

किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर होगा?

 ऑटोमोबाइल और ऑटो-पार्ट्स

  • इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोखिम है.
  • भारत हर साल लगभग 1.1 बिलियन डॉलर से ज्यादा के वाहन और पार्ट्स मेक्सिको भेजता है.
  • नई ड्यूटी लगने से कारों, टू-व्हीलर्स और उनके पार्ट्स पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.
  • हुंडई, फॉक्सवैगन, मारुति सुजुकी, बजाज, रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों के लिए मेक्सिको का बाजार महंगा पड़ सकता है.

 स्टील और धातु उद्योग

  • स्टील, एल्युमीनियम और इंजीनियरिंग सामान पर भी भारी शुल्क लगाया गया है.
  • भारत के स्टील उत्पाद पहले ही कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते थे.
  • अब टैरिफ बढ़ने से ये उत्पाद मेक्सिको में महंगे दिखेंगे, जिससे भारतीय कंपनियों की पकड़ कमजोर पड़ सकती है.

टेक्सटाइल और परिधान

  • कपड़ा, तैयार वस्त्र, चमड़े के सामान और जूते-चप्पल भी नई टैरिफ लिस्ट में शामिल हैं.
  • यह क्षेत्र भारत के बड़े निर्यातकों में गिना जाता है.
  • ऊंचे शुल्क से भारतीय गारमेंट और फुटवियर की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आ सकती है.

अन्य प्रभावित सेक्टर

  • प्लास्टिक उत्पाद
  • कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स
  • खिलौने
  • घरेलू उपकरण इन सभी सेक्टर्स पर बढ़े हुए आयात शुल्क का दबाव नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें: अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!

Published at : 12 Dec 2025 06:07 PM (IST)
Tags :
MEXICO Tariff Maxico Tariff India India Mexico Trade
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
सनी देओल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी ये हसीना, एक्टर के शादीशुदा होने की सच्चाई पता चलते टूट गया था दिल
सनी देओल के प्यार में दीवानी थी ये हसीना, शादी की सच्चाई पता चलते टूट गया था दिल
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News: 6 साल की मासूम के साथ निर्भया जैसा कांड! सन्न कर देगा |ABPLIVE
लूथरा ब्रदर्स की डिपोर्टेशन क्यों... एक्सट्रैडिशन क्यों नहीं? फर्क क्या है? |ABPLIVE
IPO Alert: ICICI Prudential AMC Ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Luthra Brothers Detained: लूथरा ब्रदर्स और 42 फर्जी कंपनियों का क्या निकला कनेक्शन! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
सनी देओल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी ये हसीना, एक्टर के शादीशुदा होने की सच्चाई पता चलते टूट गया था दिल
सनी देओल के प्यार में दीवानी थी ये हसीना, शादी की सच्चाई पता चलते टूट गया था दिल
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
ट्रेंडिंग
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
हेल्थ
Ozempic Launches in India: डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी, भारत में लॉन्च हुई Ozempic, जानें कीमत और फायदे
डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी, भारत में लॉन्च हुई Ozempic, जानें कीमत और फायदे
यूटिलिटी
सिर्फ 5000 रुपये में शुरू हो जाते हैं ये ऑनलाइन बिजनेस, मिलता है बंपर मुनाफा
सिर्फ 5000 रुपये में शुरू हो जाते हैं ये ऑनलाइन बिजनेस, मिलता है बंपर मुनाफा
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget