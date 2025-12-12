टमाटर का पाउडर बेचकर बनना है करोड़पति, जानें कैसे होगा इस बिजनेस का सेटअप?

Tomato Powder Business: आजकल लोगों को अंदर नौकरी करने के बजाए बिजनेस करने की चाह ज्यादा दिखाई देती है. कई लोग बिजनेस शुरू करने के नए-नए आइडिया ढूंढते रहते हैं. अगर किसी को कम पूंजी में ऐसा काम शुरू करना है जो लगातार चलता रहे. तो टमाटर पाउडर का बिजनेस अच्छा ऑप्शन है. फूड, फार्मा और स्किनकेयर जैसी कई इंडस्ट्री इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं. अब क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई अभी भी उतनी तेज नहीं है.

करीब 85000 रुपये के शुरुआती निवेश से आप एक छोटे स्तर का यूनिट घर से ही शुरू कर सकते हैं और महीने में लाखों कमा सकते हैं. इसका सेटअप छोटा है मशीनें कम लगती हैं और मार्जिन अच्छा मिलता है. इसलिए यह बिजनेस शुरुआती लोगों के लिए भी आसान माना जाता है. जान लीजिए कैसे आप इस बिजनेस से करोड़पति बन सकते हैं.

टमाटर पाउडर बिजनेस क्यों तेजी से बढ़ रहा है?

टमाटर पाउडर की खासियत यह है कि यह ताजी सब्जी के मुकाबले लंबे समय तक स्टोर रह सकता है. हल्का होता है तो इसकी पैकिंग आसान होती है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम आती है. फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल सूप, नूडल्स, स्नैक्स, रेडी टू कुक मिक्स और सॉस में तेजी से बढ़ा है. फार्मा कंपनियां इसे अपने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में जोड़ती हैं. जबकि स्किनकेयर ब्रांड ग्लो, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग फॉर्म्यूलेशन में इसका इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं.

टमाटर में मौजूद लाइकोपीन और विटामिन त्वचा और हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद हैं. इसी वजह से इसका ग्लोबल मार्केट हर साल तेज गति से बढ़ रहा है. छोटे स्तर पर काम करने वाले लोग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं. जिससे कमाई के रास्ते और खुल जाते हैं.

कैसे होगा इसका शुरूआती सेटअप?

अगर आप शुरुआत कर रहे हैं. तो पहला कदम है सही जगह चुनना. 200 से 300 वर्ग फुट की जगह काफी है. इसके बाद आपको बेसिक मशीनें चाहिए. वॉशिंग यूनिट, स्लाइसर, ड्रायर, ग्राइंडर, सीलर और पैकिंग मैटेरियल. अच्छी बात यह है कि यह मशीनें ज्यादा बिजली नहीं खातीं और इन्हें चलाने के लिए बड़े स्टाफ की जरूरत नहीं होती. काम का प्रोसेस भी आसान है.

टमाटर को साफ करें स्लाइस करें ड्रायर में सुखाएं और फिर फाइन पाउडर में ग्राइंड कर पैक कर दें. क्वालिटी कंट्रोल सबसे अहम हिस्सा है. क्योंकि अच्छे रंग, खुशबू और टेक्सचर वाले पाउडर की मार्केट में सबसे ज्यादा मांग रहती है. शुरुआत में अपने शहर की होटलों, होलसेल मार्केट और छोटे फूड मैन्युफैक्चरर्स को सैंपल देकर बिक्री बढ़ाई जा सकती है. इसके बाद अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म कमाई को कई गुना बढ़ा देते हैं.

करोड़ों तक कमा सकते हैं

कमाई की बात करें तो यहां रुआत में 100000 रुपये से 150000 रुपये महीना कमाना संभव है. यानी साल भर में आप एक करोड़ से ज्यादा कमा सकते हैं. टमाटर पाउडर की मार्केट सिर्फ भारत में नहीं. बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है. अगर आप एक्सपोर्ट लाइसेंस लेकर इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर लें. तो प्राइस कई गुना बढ़ जाता है. बड़ी यूनिट्स आज टमाटर पाउडर बेचकर साल में करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही हैं.

