सेकेंड हैंड फोन खरीदने जा रहे हैं तो जरूर चेक करें ये चीजें, वरना हो जाएगा नुकसान

आजकल मोबाइल फोन हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. नए Phone महंगे होने की वजह से बहुत लोग सेकेंड हैंड यानी यूज किए हुए Phone खरीदना पसंद करते हैं. पुराने फोन खरीदने में फायदा यह है कि आपको नया फोन महंगे दाम में नहीं लेना पड़ता और कभी-कभी आप अच्छे कंडीशन वाला फोन कम दाम में पा सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि सेकेंड हैंड फोन खरीदना आसान नहीं है. अगर सावधानी न बरती जाए तो धोखा, चोरी या खराब फोन मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि सेकेंड हैंड Phone खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीजें चेक करें.

सेकेंड हैंड फोन खरीदने जा रहे हैं तो जरूर चेक करें ये चीजें

1. भरोसेमंद जगह से ही खरीदें - ऑनलाइन मार्केट में सेकेंड हैंड Phone के हजारों ऑफर मिल जाते हैं. लेकिन इनमें से कई स्कैम भी हो सकते हैं. इसलिए हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट जैसे Amazon, Flipkart, या Apple-certified रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स से ही खरीदें. बहुत सस्ते ऑफर देखकर जल्दबाजी न करें.

2. फोन चोरी वाला तो नहीं - पुराने फोन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह चोरी वाला हो सकता है इ.से चेक करने के लिए IMEI नंबर चेक करें. IMEI नंबर पता करने के लिए *#06# डायल करें. अगर फोन में दो सिम स्लॉट हैं तो दो IMEI नंबर आएंगे. इसके अलावा CEIR वेबसाइट पर चेक करें. KYM एप यूज करें. Know Your Mobile एप से भी फोन की पूरी जानकारी मिल जाती है. IMEI ब्लॉक दिखे तो फोन नकली या चोरी वाला हो सकता है. मैसेज के जरिए चेक करें. KYM लिखकर स्पेस और IMEI नंबर लिखकर 14422 पर भेजें.

3. बैटरी की स्थिति - पुराने Phones में अक्सर बैटरी कमजोर हो जाती है. इससे बैकअप कम मिलता है और चार्ज जल्दी खत्म हो जाता है.Apple-certified रिफर्बिश्ड iPhones में नई बैटरी और वारंटी मिलती है. बाकी विक्रेताओं में बैटरी की हालत उनकी पॉलिसी पर निर्भर करती है. फोन खरीदने से पहले बैटरी हेल्थ जरूर चेक करें.

4. फोन की ग्रेडिंग - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेकेंड हैंड फोन की स्थिति बताने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम का यूज करते हैं. जैसे A ग्रेड यानी लगभग नया फोन, B ग्रेड मतलब हल्की घिसावट वाला फोन, C ग्रेड मतलब ज्यादा यूज वाला फोन, ग्रेडिंग को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको सही फोन मिले.

5. मॉडल और अपडेट - Phone खरीदते समय बहुत पुराना मॉडल लेने से बचें. तीन से ज्यादा जनरेशन पुराने फोन पर iOS अपडेट नहीं आता. इससे ऐप्स और सिक्योरिटी फीचर्स सही से काम नहीं करेंगे.

6. पानी या नमी का नुकसान - iPhone में Liquid Contact Indicator (LCI) होता है, जो सिम ट्रे में मिलता है. जिसमें लाल रंग का मतलब है कि फोन पानी में भीग चुका है, सफेद या सिल्वर रंग यानी सुरक्षित फोन. इसलिए खरीदने से पहले LCI जरूर चेक करें.

7. फोन नकली या वायरस वाला तो नहीं - पुराना फोन नकली, चोरी या वायरस से भरा हो सकता है. इसलिए IMEI और सीरियल नंबर कंपनी वेबसाइट पर चेक करें, फोन में एक्टिवेशन लॉक न हो और फोन मिलते ही फैक्ट्री रीसेट करें और सॉफ्टवेयर अपडेट करें.

8. अपडेट और सिक्योरिटी - पुराने फोन पर अपडेट बंद हो सकता है. इससे सुरक्षा कमजोर हो जाती है. खरीदते समय यह जरूर चेक करें कि फोन को आने वाले समय में अपडेट मिलेगा या नहीं.

यह भी पढ़ें IndiGo Flight Cancellation: एक एयरलाइन कितना बढ़ा सकती है प्लेन का किराया, एक टिकट पर कितनी हो सकती है बढ़ोत्तरी, क्या हैं नियम?

