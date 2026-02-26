हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूटिलिटीट्रेन में टिकट नहीं और फ्लाइट हद से ज्यादा महंगी, अब होली पर कैसे जाएं घर?

ट्रेन में टिकट नहीं और फ्लाइट हद से ज्यादा महंगी, अब होली पर कैसे जाएं घर?

Holi Travelling Options: होली पर घर जाने का प्लान अटक गया है? ट्रेन फुल और फ्लाइट महंगी है तो अब दूसरे ऑप्शन तलाशने का वक्त है. जान लीजिए किन तरीकों का कर सकते हैं इस्तेमाल.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 Feb 2026 02:35 PM (IST)
Holi Travelling Options: होली आते ही घर जाने की प्लानिंग में सबसे बड़ा झमेला ट्रेन टिकट का मिलना या मिलना नहीं होता है. ज्यादातर रूट्स पर टिकट जल्दी से भर जाते हैं. कंफर्म सीट पाना मुश्किल हो जाता है और फ्लाइट के किराए भी त्योहार के वक्त काफी बढ़ जाते हैं. जिससे बजट पर भारी असर पड़ता है.

यही वजह है कि कई परिवार अब पहले से सोच-समझकर अल्टरनेट प्लान तैयार करते हैं. जिससे होली के दिन घर जाने की टेंशन कम हो. चाहे ट्रेन टिकट की कोशिश हो या दूसरा तरीका ढूंढना. हर कोई अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का तरीका खोज रहा है. जान लीजिए ऐसे में आप किन तरीकों को आजमा सकते हैं. 

बस बुकिंग ऑप्शन देख सकते हैं

होली पर घर जाने के लिए लोग पहले ही ट्रेनों में टिकट बुक कर लेते हैं. जिससे कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. और होली के नजदीक आते ही फ्लाइट्स के किराए बढ़ जाते हैं. ऐसे में सरकारों की ओर से बसों की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है. कई राज्यों में एक्टिव बस सर्विसेज और एक्सट्रा बसें 28 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी. खासकर दिल्ली-बिहार, यूपी और आसपास के रूट्स पर. जिससे भीड़ के बीच भी ज्यादा लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें. आप अपने रूट के हिसाब से सरकारी बस देख सकते हैं. सरकारी बसों का किराया अमूमन कम ही होता है. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ बेटियों के पैरेंट्स हैं आप तो उनका पूरा खर्च उठाएगी सरकार, जानें इस योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

कारपूलिंग ट्राई कर सकते है

अगर बस का रूट सही नहीं है. तो फिर आप कारपूलिंग या शेयर राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आजकल यह ट्रेंड काफी चल रहा है. इसके लिए कई ऐप्स और प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप ड्राइविंग वाले लोगों के साथ सीट शेयर कर सकते हैं. यह तरीका न खर्च कम करता है. लेकिन ध्यान रहे कि जो प्लेटफॉर्म या ड्राइवर चुनें. वह भरोसेमंद हो. जिससे कोई दिक्कत न हो.

यह भी पढ़ें: आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?

रोड ट्रिप आजमाएं

अगर आपका रूट कार से आसान है और दूरी मैनेजेबल है. तो अपनी गाड़ी से रोड ट्रिप भी सोच सकते हैं. अगर कोई।दोस्त आपके रूट से होकर जाता है.तो उसे भी साथ ले जा सकते हैं. त्योहार के दिन भले ही हाईवे थोड़े भीड़भाड़ वाले हो सकते हैं,. लेकिन अगर प्लान कर के निकलें तो रूट में ब्रेक, रेस्ट पॉइंट, पेट्रोलिंग और रूट ट्रैफिक देख के सफर आराम से किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या आप भी रिलेटिव्स को रेंट देकर क्लेम करते हैं एचआरए तो 1 अप्रैल से करना होगा यह काम, वरना...

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 26 Feb 2026 02:35 PM (IST)
पर्सनल कार्नर

