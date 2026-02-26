ट्रेन में टिकट नहीं और फ्लाइट हद से ज्यादा महंगी, अब होली पर कैसे जाएं घर?

Holi Travelling Options: होली आते ही घर जाने की प्लानिंग में सबसे बड़ा झमेला ट्रेन टिकट का मिलना या मिलना नहीं होता है. ज्यादातर रूट्स पर टिकट जल्दी से भर जाते हैं. कंफर्म सीट पाना मुश्किल हो जाता है और फ्लाइट के किराए भी त्योहार के वक्त काफी बढ़ जाते हैं. जिससे बजट पर भारी असर पड़ता है.

यही वजह है कि कई परिवार अब पहले से सोच-समझकर अल्टरनेट प्लान तैयार करते हैं. जिससे होली के दिन घर जाने की टेंशन कम हो. चाहे ट्रेन टिकट की कोशिश हो या दूसरा तरीका ढूंढना. हर कोई अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का तरीका खोज रहा है. जान लीजिए ऐसे में आप किन तरीकों को आजमा सकते हैं.

बस बुकिंग ऑप्शन देख सकते हैं

होली पर घर जाने के लिए लोग पहले ही ट्रेनों में टिकट बुक कर लेते हैं. जिससे कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. और होली के नजदीक आते ही फ्लाइट्स के किराए बढ़ जाते हैं. ऐसे में सरकारों की ओर से बसों की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है. कई राज्यों में एक्टिव बस सर्विसेज और एक्सट्रा बसें 28 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी. खासकर दिल्ली-बिहार, यूपी और आसपास के रूट्स पर. जिससे भीड़ के बीच भी ज्यादा लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें. आप अपने रूट के हिसाब से सरकारी बस देख सकते हैं. सरकारी बसों का किराया अमूमन कम ही होता है.

कारपूलिंग ट्राई कर सकते है

अगर बस का रूट सही नहीं है. तो फिर आप कारपूलिंग या शेयर राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आजकल यह ट्रेंड काफी चल रहा है. इसके लिए कई ऐप्स और प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप ड्राइविंग वाले लोगों के साथ सीट शेयर कर सकते हैं. यह तरीका न खर्च कम करता है. लेकिन ध्यान रहे कि जो प्लेटफॉर्म या ड्राइवर चुनें. वह भरोसेमंद हो. जिससे कोई दिक्कत न हो.

रोड ट्रिप आजमाएं

अगर आपका रूट कार से आसान है और दूरी मैनेजेबल है. तो अपनी गाड़ी से रोड ट्रिप भी सोच सकते हैं. अगर कोई।दोस्त आपके रूट से होकर जाता है.तो उसे भी साथ ले जा सकते हैं. त्योहार के दिन भले ही हाईवे थोड़े भीड़भाड़ वाले हो सकते हैं,. लेकिन अगर प्लान कर के निकलें तो रूट में ब्रेक, रेस्ट पॉइंट, पेट्रोलिंग और रूट ट्रैफिक देख के सफर आराम से किया जा सकता है.

