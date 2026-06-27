Tatkal Passport: अगर आपको अचानक विदेश यात्रा करनी है और आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. भारत सरकार की तत्काल पासपोर्ट योजना के तहत आप सामान्य प्रक्रिया से कहीं तेजी से पासपोर्ट बनवा सकते हैं. कई मामलों में आवेदन और दस्तावेज सही होने पर पासपोर्ट 1 से 3 कार्य दिवस के भीतर जारी कर दिया जाता है. हालांकि, अंतिम समय आपके दस्तावेजों और प्रक्रिया पर निर्भर करता है.

तत्काल पासपोर्ट क्या है?

तत्काल पासपोर्ट के तहत पासपोर्ट आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर प्रोसेस किया जाता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिन्हें नौकरी, पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी या विदेश यात्रा के लिए जल्दी पासपोर्ट की जरूरत होती है.

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तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

पैन कार्ड

वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस

बिजली बिल

बैंक पासबुक

जन्म तिथि का प्रमाण

हालिया पासपोर्ट साइज फोटो

तत्काल पासपोर्ट की फीस कितनी होती है?

36 पेज का नया पासपोर्ट- ₹3,500

60 पेज का नया पासपोर्ट- ₹4,000

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तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें?

1. पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं.

2. अपना अकाउंट बनाकर लॉग इन करें.

3. अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट ऑप्शन चुनें.

4. आवेदन फॉर्म भरें और तत्काल श्रेणी का चयन करें.

5. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

6. ऑनलाइन फीस जमा करें.

7. नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करें.

8. तय तारीख पर दस्तावेजों के साथ पहुंचकर बायोमेट्रिक का प्रोसेस पूरा करें.

कितने दिन में मिलेगा पासपोर्ट?

अगर सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं और आवेदन में कोई कमी नहीं होती, तो तत्काल पासपोर्ट आमतौर पर 1 से 3 दिन में आ जाता है. कुछ मामलों में पासपोर्ट पहले जारी होता है और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में किया जाता है.