कैसे ले सकते हैं टाटा सिएरा की डीलरशिप, जानें कितना कमा पाएंगे पैसा?

टाटा मोटर्स की नई मिड-साइज एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) ने लॉन्च होते ही काफी धूम मचा दी है. अगर आप कार खरीदने के शौकीन हैं या ऑटो इंडस्ट्री में निवेश का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू हो चुकी है और कंपनी ने इसकी डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू करने की घोषणा की है.

नई सिएरा की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन, फीचर्स और प्राइसिंग है, जो इसे मार्केट में मौजूद अन्य मिड-साइज SUV जैसे Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara आदि से कड़ी टक्कर देती है. तो आइए जानते हैं कि टाटा सिएरा की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं और इससे पैसा कितना कमा पाएंगे.



टाटा सिएरा की कीमत और वेरिएंट



टाटा सिएरा 5 सीटर SUV है और इसे पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. पेट्रोल वेरिएंट की 6 स्पीड MT (मैन्युअल) 11.49 लाख रुपये, 7 स्पीड DCA (डुअल क्लच ऑटो) 14.49 लाख रुपये और 6 स्पीड AT (ऑटोमैटिक) 17.99 लाख रुपये कीमत है. वहीं डीजल वेरिएंट की 6 स्पीड MT 12.99 लाख रुपये और 6 स्पीड AT 15.99 लाख रुपये कीमत है. टॉप वेरिएंट की कीमत 21.49 लाख रुपये तक जा सकती है. बुकिंग के लिए आपको 21,000 रुपये जमा करने होंगे, जिसे आप नजदीकी डीलरशिप या टाटा मोटर्स की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं.



टाटा सिएरा की खासियत

टाटा सिएरा सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसमें कई अत्याधुनिक फीचर्स हैं जो ड्राइविंग अनुभव को शानदार बनाते हैं. इन फीचर्स में iRA कनेक्टेड टेक, स्मार्ट और कनेक्टेड ड्राइविंग, Snapdragon चिप 5G सपोर्ट, तOTA अपडेट्स, 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले और 10.5-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HypAR हेड-अप डिस्प्ले (AR तकनीक), डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, मूड लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं.

टाटा सिएरा की डीलरशिप कैसे लें और कितना कमा सकते हैं?

अगर आप ऑटो बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं तो टाटा सिएरा की डीलरशिप आपके लिए सुनहरा मौका हो सकती है. डीलरशिप लेने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए टाटा मोटर्स की वेबसाइट या नजदीकी रीजनल ऑफिस में आवेदन करें. इसके बाद प्रमुख शहरों और टाउन में डीलरशिप के लिए शुरुआती निवेश लाखों रुपये में होता है. वहीं डीलरशिप से कमाई कई तरह से होती है. जैसे कार बिक्री पर मार्जिन, सर्विस और मेंटेनेंस फीस और एक्सेसरीज और बीमा का कमीशन. SUV की डिमांड के हिसाब से फायदा बढ़ता है. टाटा सिएरा जैसी लोकप्रिय कार के साथ शुरुआत में अच्छा मुनाफा संभव है. इससे शुरुआती महीनों में टॉप मॉडल्स की बिक्री से बेहतर रिटर्न, सर्विस और मेंटेनेंस से इनकम, एक्सेसरीज और बीमा बेचकर अतिरिक्त कमाई हो सकती है.

