शादी के बाद आधार में सरनेम जोड़ना है? जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे

Aadhaar Name Change: अगर शादी के बाद आपने अपना सरनेम या नाम बदल दिया है, तो सिर्फ बैंक खाते, पैन कार्ड और पासपोर्ट में अपना नया नाम अपडेट कराना ही काफी नहीं है. आधार कार्ड में भी नया नाम बदलना बेहद जरूरी है. हालांकि, अक्सर लोग इस जरूरी अपडेट को नजरअंदनाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में बाकी डॉक्यूमेंट्स के मिलान और पहचान के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

आधार कार्ड आज के समय में करीब हर जरूरी काम के लिए अहम है, अब चाहे वह बैंक से जुड़े काम हों, मोबाइल सिम लेना हो या किसी सरकारी योजना का फायदा उठाना हो. ऐसे में अगर आपको अपना नाम शादी या किसी अन्य वैलिड कारण से बदलना पड़ रहा है, तो आधार रिकॉर्ड को जल्द से जल्द अपडेट कराना बेहद जरूरी है.

कब करा सकते हैं नाम अपडेट?

नाम की स्पेलिंग में गलती होने पर

कानूनी प्रक्रिया के तहत नाम बदलने पर

शादी के बाद नाम या सरनेम बदलने पर

अन्य वैलिड कारणों से नाम में बदलाव होने पर

मां बाप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के PPF का पैसा? कोर्ट ने सुनाया फैसला

नाम अपडेट के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

पैन कार्ड

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

मतदाता पहचान पत्र

विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)

गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification)

सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक

आमतौर पर अलग-अलग मामलों में आपसे अलग डॉक्यूमेंट्स की मांगे की जा सकती हैं. ऐसे में आवेदन से पहले UIDAI की लिस्ट जरूर चेक करें.

आधार में नाम अपडेट कैसे करें?

नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं.

आधार अपडेट फॉर्म भरें.

नाम बदलने से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करें.

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी करें.

तय फीस जमा करें.

आवेदन जमा होने के बाद आपको अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिलेगा.

URN की मदद से आप अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें?

UIDAI की वेबसाइट पर जाएं.

‘My Aadhaar’ सेक्शन खोलें.

‘बुक एन अपॉइंटमेंट’ ऑप्शन चुनें.

अपना शहर चुनें.

मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन करें.

नाम अपडेट ऑप्शन चुनें.

तारीख और समय तय कर अपॉइंटमेंट बुक करें.

ट्रेन में सामान चोरी हुआ तो रेलवे भरेगा जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला