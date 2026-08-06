मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीशादी के बाद आधार में सरनेम जोड़ना है? जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे

शादी के बाद आधार में सरनेम जोड़ना है? जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे

Aadhaar Card Update: शादी या किसी वैध कारण से नाम बदलने के बाद आधार कार्ड में नया नाम अपडेट कराना जरूरी है. आइए जानते हैं, ऐसा न करने पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 06 Aug 2026 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

Aadhaar Name Change: अगर शादी के बाद आपने अपना सरनेम या नाम बदल दिया है, तो सिर्फ बैंक खाते, पैन कार्ड और पासपोर्ट में अपना नया नाम अपडेट कराना ही काफी नहीं है. आधार कार्ड में भी नया नाम बदलना बेहद जरूरी है.   हालांकि, अक्सर लोग इस जरूरी अपडेट को नजरअंदनाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में बाकी डॉक्यूमेंट्स के मिलान और पहचान के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 

आधार कार्ड आज के समय में करीब हर जरूरी काम के लिए अहम है, अब चाहे वह बैंक से जुड़े काम हों, मोबाइल सिम लेना हो या किसी सरकारी योजना का फायदा उठाना हो. ऐसे में अगर आपको अपना नाम शादी या किसी अन्य वैलिड कारण से बदलना पड़ रहा है, तो आधार रिकॉर्ड को जल्द से जल्द अपडेट कराना बेहद जरूरी है.

कब करा सकते हैं नाम अपडेट?

  • नाम की स्पेलिंग में गलती होने पर
  • कानूनी प्रक्रिया के तहत नाम बदलने पर
  • शादी के बाद नाम या सरनेम बदलने पर
  • अन्य वैलिड कारणों से नाम में बदलाव होने पर

मां बाप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के PPF का पैसा? कोर्ट ने सुनाया फैसला

नाम अपडेट के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मतदाता पहचान पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification)
  • सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
  • बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक

आमतौर पर अलग-अलग मामलों में आपसे अलग डॉक्यूमेंट्स की मांगे की जा सकती हैं. ऐसे में आवेदन से पहले UIDAI की लिस्ट जरूर चेक करें.

आधार में नाम अपडेट कैसे करें?

  • नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं.
  • आधार अपडेट फॉर्म भरें.
  • नाम बदलने से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करें.
  • बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी करें.
  • तय फीस जमा करें.
  • आवेदन जमा होने के बाद आपको अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिलेगा.
  • URN की मदद से आप अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें?

  • UIDAI की वेबसाइट पर जाएं.
  • ‘My Aadhaar’ सेक्शन खोलें.
  • ‘बुक एन अपॉइंटमेंट’ ऑप्शन चुनें.
  • अपना शहर चुनें.
  • मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन करें.
  • नाम अपडेट ऑप्शन चुनें.
  • तारीख और समय तय कर अपॉइंटमेंट बुक करें.

ट्रेन में सामान चोरी हुआ तो रेलवे भरेगा जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Utility News Aadhaar Name Change Aadhaar Card Aadhaar Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
शादी के बाद आधार में सरनेम जोड़ना है? जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे
शादी के बाद आधार में सरनेम जोड़ना है? जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे
यूटिलिटी
ट्रेन में सामान चोरी हुआ तो रेलवे भरेगा जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
ट्रेन में सामान चोरी हुआ तो रेलवे भरेगा जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
यूटिलिटी
Cheapest Bags Market: ब्रांडेड बैग्स की सस्ती कॉपी के लिए दिल्ली के किस बाजार से करें शॉपिंग?
ब्रांडेड बैग्स की सस्ती कॉपी के लिए दिल्ली के किस बाजार से करें शॉपिंग?
यूटिलिटी
मां बाप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के PPF का पैसा? कोर्ट ने सुनाया फैसला
मां बाप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के PPF का पैसा? कोर्ट ने सुनाया फैसला
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान की सत्ता में दरार! राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- 'सुप्रीम लीडर से बात करना...'
ईरान की सत्ता में दरार! राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- 'सुप्रीम लीडर से बात करना भी मुश्किल'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भाई तो बहुत बने लेकिन..', उमाशंकर सिंह को याद करते हुए बोलीं मायावती
'भाई तो बहुत बने लेकिन..', उमाशंकर सिंह को याद करते हुए बोलीं मायावती
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Monsoon Session 2026: विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
क्रिकेट
3 दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 
3 दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 
पंजाब
'अगर चुनाव में उतरा तो भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ूंगा', राजा वडिंग ने दे दिया चैलेंज
'अगर चुनाव में उतरा तो भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ूंगा', राजा वडिंग ने दे दिया चैलेंज
इंडिया
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
ABP NEWS
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
ABP NEWS
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
ABP NEWS
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
Embed widget