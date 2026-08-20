Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel Price: बिजली बचत पर अलर्ट, घरों पर सोलर पैनल लगवाना होगा महंगा

Solar Panel Price: बिजली बचत पर अलर्ट, घरों पर सोलर पैनल लगवाना होगा महंगा

Solar Panel Price: सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए जरूरी अपडेट है. अगले 6-8 महीनों में सोलर प्रोजक्ट्स की लागत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. जानिए आखिर लागत क्यों बढ़ सकती है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Aug 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • उपभोक्ताओं का बजट प्रभावित होगा, सावधानी से निवेश करें।

Solar Panel Price Hike: क्या आप भी अपने घर के बिजली बिल को काफी हद तक कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके काम की है. आने वाले समय में अब आपको सोलर पैनल लगवाना महंगा पड़ सकता है. इसका सोलर पैनल लगवाने वालों के बजट पर सीधा असर पड़ सकता है. आइए अब जानते हैं कि आखिर लागत बढ़ने के पीछे की वजह क्या है?

लागत बढ़ने के पीछे क्या वजह है?

रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, लागत बढ़ने के पीछे कुछ कारण है जैसे...

  • इसकी सबसे बड़ी वजह इंपोर्टेड की जगह पर घरेलू सोलर सेल का उपयोग है.
  • इंपोर्टेड सेल वाले मॉड्यूल की लागत लगभग 13.5 रुपये प्रति वॉट है.
  • वहीं घरेलू सेल वाले सोलर मॉड्यूल की लागत लगभग 19 रुपये प्रति वॉट है.
  • इसके अलावा सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले कॉपर और एल्युमीनियम भी महंगे हुए है.
  • इसका भी असर सोलर सिस्टम की कुल लागत पर दिखाई दे सकता है.

अब आगे क्या होगा?

  • खास बात तो यह है कि सोलर की लागत बढ़ने के बाद भी रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य अच्छा माना जा रहा है.
  • अनुमान है कि भारत की बिजली में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 2024-25 के 22 प्रतिशत से बढ़कर 2029-30 में 35 प्रतिशत से भी ज्यादा हो सकती है. 

कितनी बढ़ सकती है लागत?

बता दें कि 1 जून 2026 से सोलर प्रोजेक्ट्स के ALMM में शामिल कंपनियों के घरेलू सोलर सेल का उपयोग जरूरी किया गया है. अगर लागत बढ़ने की बात करें तो ICRA के मुताबिक, आने वाले 6-8 महीनों में सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.   

Train News: पटरी पर दौड़ेंगी 800 वंदे भारत ट्रेनें, सरकार का मास्टरप्लान जानें

सोलर लगवाने वालों पर पड़ेगा असर?

  • लागत बढ़ने से अब सोलर सिस्टम लगवाने वाले लोगों के बजट पर असर पड़ सकता है.
  • अगर आप सोलर पैनल लगवाने वाले हैं तो एक ही कंपनी पर निर्भर न रहे.
  • अलग-अलग कंपनियों के रेट को जरूर चेक करें.
  • साथ ही केवल सोलर पैनल की कीमत न देखें, साथ में ही इन्वर्ट और दूसरे खर्चों पर भी ध्यान दें.
  • वहीं जल्दबाजी में सस्ता और लोकर पैनल न खरीदें.
  • सोलर पैनल लंबे समय का निवेश माना जाता है तो उसमें सोच समझकर ही निवेश करें. 

हर मिडिल क्लास को छोड़ देनी चाहिए ये 5 आदतें, वरना रह जाएंगे गरीब

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News Solar Panel Price Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Solar Panel Price: बिजली बचत पर अलर्ट, घरों पर सोलर पैनल लगवाना होगा महंगा
Solar Panel Price: बिजली बचत पर अलर्ट, घरों पर सोलर पैनल लगवाना होगा महंगा
यूटिलिटी
Train News: पटरी पर दौड़ेंगी 800 वंदे भारत ट्रेनें, सरकार का मास्टरप्लान जानें
Train News: पटरी पर दौड़ेंगी 800 वंदे भारत ट्रेनें, सरकार का मास्टरप्लान जानें
यूटिलिटी
Personal Finance: हर मिडिल क्लास को छोड़ देनी चाहिए ये 5 आदतें, वरना रह जाएंगे गरीब
हर मिडिल क्लास को छोड़ देनी चाहिए ये 5 आदतें, वरना रह जाएंगे गरीब
यूटिलिटी
3000 रुपए में किराए पर दिए बैंक खाते, हुआ 25 करोड़ का फ्रॉड
3000 रुपए में किराए पर दिए बैंक खाते, हुआ 25 करोड़ का फ्रॉड
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
बिहार
पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट
पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट
स्पोर्ट्स
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी देओल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़
'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़
इंडिया
लोकसभा सीटों पर अब कांग्रेस का खेल, पारित किया CM विजय जैसा प्रस्ताव
लोकसभा सीटों पर अब कांग्रेस का खेल, पारित किया CM विजय जैसा प्रस्ताव
टेक्नोलॉजी
ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?
ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?
बिजनेस
चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
Sugar Price News: चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget