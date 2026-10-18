कोर्ट फीस में गड़बड़ी पर अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना लगेगा, नया नियम लागू

केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों में कोर्ट फीस और स्टाम्प से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के लिए नए नियम लागू किए हैं. इन नए नियमों के तहत कुछ मामूली और बिना धोखाधड़ी वाले उल्लंघनों के लिए जेल की सजा के बजाय आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा.

केंद्रीय विधि मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश न्यायालय शुल्क (दंड एवं अपील का निर्णय) नियम, 2026 जारी किए हैं. इनका मकसद नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच, जुर्माना लगाने और अपील की प्रक्रिया को आसान बनाना है. आइए जानते हैं कि नए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं और इनका लोगों पर क्या असर पड़ेगा.

क्या हैं नए नियम और किसे मिलेगा फायदा?

नए नियम न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 की धारा 34ए और 34बी के तहत बनाए गए हैं. कुछ मामूली और बिना धोखाधड़ी वाले उल्लंघनों के लिए आपराधिक सजा की जगह आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नए नियमों के तहत उल्लंघन की जांच करने और जुर्माना लगाने के लिए नामित अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं.

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2026 के तहत किए गए संशोधनों से जुड़ा है. इन बदलावों का उद्देश्य छोटे उल्लंघनों से जुड़े मामलों को आसान तरीके से निपटाना और अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया को कम करना है.

जुर्माने के खिलाफ अपील करने का भी मिलेगा मौका

नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया है, तो वह निर्धारित अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपील कर सकता है. यानी जिस व्यक्ति पर उल्लंघन का आरोप लगेगा, उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा.

इसके बाद उसे अपना पक्ष रखने का उचित मौका भी दिया जाएगा. जुर्माना तय करते समय अधिकारी यह भी देखेंगे कि उल्लंघन से लोगों को कितनी परेशानी हुई, क्या नियम बार-बार तोड़े गए और क्या इससे अनुचित आर्थिक लाभ मिला.

किन गलतियों पर लागू होंगे ये नियम?

न्यायालय शुल्क अधिनियम के तहत कोर्ट फीस और स्टाम्प से जुड़े कुछ उल्लंघनों में जरूरी कोर्ट फीस स्टाम्प का सही पेमेंट नहीं करना, फीस की गलत गणना करना या स्टाम्प से जुड़े नियमों का ठीक से पालन नहीं करना शामिल हो सकता है. हालांकि, यह बदलाव सभी अपराधों में जेल की सजा खत्म नहीं करता.

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