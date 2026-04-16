फैमिली वेकेशन पर जा रहे हैं? घर छोड़ने से पहले न करें ये 10 गलतियां, वरना बिगड़ सकता है मजा

Smart and Safe Travel Tips: रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी से कुछ पल निकालकर परिवार के साथ कहीं घूमने बाहर जाना चाहिए. इससे अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलने के साथ-साथ दिल और दिमाग को भी सुकून मिलता है. हालांकि, कई बार हड़बड़ी में हम कई छोटी-बड़ी चीजें भूल जाते हैं, जिसका हमें बाद में पछतावा हो सकता है. अगर आपको टेंशन फ्री हॉलिडे चाहिए, तो कुछ बातों का ध्यान घर से बाहर निकलते वक्त रहना चाहिए. आज हम आपको इस खबर के जरिए 10 ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे बचने में ही भलाई है.

बिजली और गैस न चेक करना

घर से निकलते वक्त सारे स्विच बंद कर दें. LPG गैस का रेगुलेटर ऑफ करना न भूलें. गीजर या प्रेस का भी स्विच चेक कर लें.

टैप या नल खुला छोड़ना

टैप या नल गलती से खुला छोड़ने पर पानी की बर्बादी तो होती ही है. साथ में पाइप फटने या लीकेज होने से घर में बाढ़ तक आ सकती है. इससे बाहर निकलते वक्त मुख्य वॉल्व ही बंद कर दें.

पूजा घर में जलता दीया

वेकेशन के लिए घर से निकलने से पहले यह देख लें कि पूजा घर में कोई दीया या अगरबत्ती तो जलाकर नहीं जा रहे हैं. कहीं जाने से पहले इन्हें बुझा दें.

पैकिंग की लिस्ट न बनाना

आखिरी वक्त में हड़बड़ी में हम टूथब्रश, चार्जर, दवाइयां जैसी जरूरी चीजें बैंक में भरने से चूक जाते हैं. ऐसे में पहले से ही एक चेक लिस्ट बना लेने में भलाई है.

फ्रीज में न छोड़ें सामान

घर से कई दिन के लिए बाहर निकलते वक्त फ्रीज में कोई ऐसा सामान नहीं छोड़े, जो जल्दी खराब हो जाते हैं. उन चीजों को कुछ दिनों के लिए स्टोर किया जा सकता है, जिनकी एक्सपायरी डेट लंबी है.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स न रखना

वेकेशन के लिए घर से निकलते वक्त यह चेक कर लें कि आप अपना आईडी प्रूफ, होटल बुकिंग और टिकट की कॉपी साथ में लेकर चल रहे हैं कि नहीं. सिर्फ डिजिटल कॉपी रखना अपने आप में कई बार काफी नहीं होता है.

सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट्स

घर से बाहर निकले नहीं कि लोग सोशल मीडिया पर उसकी जानकारी दे देते हैं, जबकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है. इससे चोरों को पता चल सकता है कि घर खाली है और चोरी का खतरा बढ़ जाता है.

पड़ोसियों को दें खबर

सुरक्षा के लिहाज से खुद के कहीं बाहर जाने की जानकारी अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों को जरूर दें ताकि आपकी अनुपस्थिति में घर की निगरानी हो सके.

कैश न रखना

हर जगह यूपीआई या कार्ड काम नहीं कता. ऐसे में समझदारी इसी में है कि अपने पास थोड़ा कैश रखकर हमेशा चलें.

फर्स्ट एड किट न रखना

बुखार, पेट दर्द, सीने में जलन, एसिडिटी जैसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए साथ में फर्स्ट एड किट रखकर चलने में ही भलाई है ताकि इमरजेंसी की हालत में स्थिति कुछ हद तक संभल सके.

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