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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में अचानक बिगड़ जाए तबीयत तो न हों परेशान, रेलवे की इन सुविधाओं से तुरंत मिलेगी मदद

ट्रेन में अचानक बिगड़ जाए तबीयत तो न हों परेशान, रेलवे की इन सुविधाओं से तुरंत मिलेगी मदद

Health Tips: अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपकी तबीयत अचानक खराब हो जाए तो घबराने की बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है. जानिए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और कौन-सी जरूरी बातें आपके काम आ सकती हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 10:18 AM (IST)
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  • सफर में घर का खाना खाएं, साफ-सफाई का ध्यान रखें।

Indian Railway Health Tips: रोजाना ट्रेन में लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन यह पता नहीं होता कब, किसकी और कहां तबीयत बिगड़ जाए. सोचिए अगर आप अकेले ट्रेन से सफर कर रहे हो और अचानक ही आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे समय पर हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ती है. लेकिन यह जानना काफी जरूरी है कि अगर ऐसा कभी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए.

कई बार इलाज न मिलने से बढ़ जाती है परेशानी

काफी बार क्या होता है कि लोग लंबे सफर के दौरान थक जाते हैं और उन्हें थकान के चलते कमजोरी, सिर दर्द जैसी समस्या होने लगती है और साथ ही ट्रेन में सफर के दौरान मौसम बदलने या फिर पहले से मौजूद बीमारी के कारण भी तबीयत बिगड़ सकती है. ऐसे में सही समय पर इलाज होना काफी जरूरी होता है और अगर समय पर इलाज नहीं मिलता तो स्थिति ओर गंभीर हो जाती है. ऐसे में घबराने की बजाय और सही कदम उठाना चाहिए.

ट्रेन में तबीयत खराब होने पर क्या करें?

अगर यात्रा के दौरान आपकी या किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो सबसे पहले शांत रहें और तुरंत मदद लेने की कोशिश करें.

  • सबसे पहले रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत कॉल करें. यह आपकी समस्या तक मदद पहुंचाने का सबसे तेज तरीका है.
  • इसके बाद ट्रेन में मौजूद टीटीई (TTE) को तुरंत स्थिति की जानकारी दें, ताकि वह तुरंत आगे की कार्रवाई कर सकें.
  • बता दें कि अब ट्रेनों में डॉक्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. जरूरत पड़ने पर आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं.
  • साथ ही आप सोशल मीडिया जैसे एक्स पर IRCTC को टैग करके अपना PNR और स्थिति के जानकारी दें सकते हैं, जिससे जल्दी मदद मिल सकती है.
  • यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रनों में मेडिकल बॉक्स भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें कई जरूरी दवाइयां होती हैं.

अगला स्टेशन बन सकता है मदद का केंद्र

यह समझना जरूरी है कि अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हो तो रेलवे अगले स्टेशन पर डॉक्टर की व्यवस्था कर देता है. जरूरत पड़ने पर मरीज को अस्पताल भी पहुंचाया जा सकता है. ध्यान रखें कि ट्रेन में डॉक्टर की सेवा लेने पर आपको शुल्क देना पड़ सकता है.

ट्रेन में सफर के दौरान कैसे रखें आपने आपको स्वस्थ? 

इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे साफ-सफाई का ध्यान रखें और साथ ही सफर के दौरान घर से लाया गया खाना ही खाए. कई बार लोग बाहर का खाना खाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि घर से लाया गया खाना ही खाए. बाहर का खाना खाने से बचें. अगर आपके साथ सफर के दौरान बच्चे और बुजुर्ग हैं तो उनका खास ध्यान रखें. 

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Published at : 15 Apr 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Train Utility News Health IRCTC
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