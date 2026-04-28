व्हाइट हाउस के संवाददाताओं के डिनर इवेंट में हुई गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन जिमी किमेल का एक पुराना मजाक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को बेहद नागवार गुजरा है. फर्स्ट लेडी मेलानिया ने जिमी किमेल को कायर बताया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह भी कहा है डिज्नी और एबीसी को उन्हें (किमेल को) तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए.

पिछले हफ्ते टॉक शो 'जिमी किमेल लाइव' के एपिसोड में होस्ट किमेल ने अपनी ही शैली में एक अलग तरह का कॉमेडी मोनोलॉग पेश करते हुए डिनर के आयोजन का मजाक उड़ाया था. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एबीसी के होस्ट जिमी किमेल ने कहा, 'हमारी फर्स्ट लेडी मेलानिया यहां हैं. आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जैसे कोई गर्भवती विधवा हों.' इससे पहले भी किमेल ट्रंप के जेफरी एपस्टीन से संबंधों के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं.

किमेल ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और एपस्टीन की फाइलों के हर पन्ने के बाद से मैंने इतना काला रंग नहीं देखा है. यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक नाजुक इंसान हैं, जिनकी त्वचा की चर्बी अब तक के किसी भी इंसान की तुलना में सबसे पतली है. मेलानिया ट्रंप ने जिमी किमेल पर घृणित और हिंसक बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि एबीसी के लिए अब समय आ गया है कि वह उस कॉमेडियन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए, जो लंबे समय से राष्ट्रपति और उनकी नीतियों की आलोचना करता रहा है.

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स्थानीय समयानुसार सोमवार (27 अप्रैल, 2026) शाम को मेलानिया ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, किमेल की नफरत भरी और हिंसक बयानबाजी का मकसद हमारे देश को बांटना है. मेरे परिवार के बारे में उनका भाषण कोई कॉमेडी नहीं है. उनके शब्द बेहद हानिकारक हैं और अमेरिका के भीतर फैली राजनीतिक बीमारी को और गहरा करते हैं.

मेलानिया ने लिखा, 'किमेल जैसे लोगों को हर शाम हमारे घरों में घुसकर नफरत फैलाने का मौका नहीं मिलना चाहिए. कायर किमेल एबीसी के पीछे छिपा हुआ है, क्योंकि वह जानता है कि नेटवर्क उसे बचाने के लिए हमेशा उसका साथ देता रहेगा. बहुत हो गया. अब समय आ गया है कि एबीसी इस मामले में एक स्टैंड ले. एबीसी का नेतृत्व हमारे समुदाय की कीमत पर किमेल के इस घिनौने व्यवहार को कितनी बार बर्दाश्त करता रहेगा? कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में किमेल के भाषण और फर्स्ट लेडी के पोस्ट का जिक्र करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी.

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उन्होंने लिखा, 'मैं समझता हूं कि किमेल की हिंसा भड़काने वाली घृणित टिप्पणी से इतने सारे लोग आहत हैं. आम तौर पर मैं उनकी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन यह हद से ज्यादा आपत्तिजनक है. जिमी किमेल को डिज्नी और एबीसी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए.' ट्रंप परिवार की किमेल को पद से हटाने की मांग ऐसे समय में आई है, जब ट्रंप प्रशासन के आलोचक व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति की ओर से सालों से इस्तेमाल की जा रही हिंसक बयानबाजी को उजागर कर रहे हैं.

पिछले सितंबर में एबीसी ने किमेल को निलंबित कर दिया था. यह कार्रवाई तब हुई थी, जब संघीय संचार आयोग के अध्यक्ष और ट्रंप समर्थक ब्रेंडन कार ने कॉमेडियन की ओर से राष्ट्रपति के बारे में किए गए चुटकुलों के लिए नेटवर्क को हिदायत दी थी. इस घटना ने हंगामा खड़ा कर दिया था , जिसमें आरोप लगाया गया था कि कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहे हैं. हालांकि बाद में एबीसी ने किमेल को वापस काम पर बुला लिया था.