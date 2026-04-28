8वें वेतन आयोग की वेबसाइट ठप, सैलरी हाइक पर लाखों कर्मचारियों की नजरें, दिल्ली में बैठक

8th Pay Commission: आज 28 अप्रैल को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के साथ आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की बैठक शुरू होने वाली है. इसी बीच, आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) तकनीकि खराबी के चलते ठप हो गई है.

लाखों कर्मचारियों की बढ़ी टेंशन

सर्वर एक ऐसे समय में क्रैश हुआ, जब लाखों की संख्या में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सैलरी में हाइक को लेकर ताजा अपडेट के लिए पोर्टल पर निर्भर हैं. वेबसाइट ठप होने से अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पास वेतन संशोधन प्रक्रिया के इस अहम दौर में जानकारी पाने का कोई मुख्य जरिया नहीं बचा रहा.

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर्मचारी संघों और स्टाफ एसोसिएशनों के साथ बैठकें तय हैं. कई कर्मचारी संगठनों ने पैनल के सामने नई मांगें रखी हैं, जिस आधार पर सैलरी हाइक और भत्तों में बदलाव तय होगा. तीन दिवसीय बैठकों के बीच सुबह से वेबसाइट एक्सेस करने में परेशानी आ रही है.

क्या है वजह?

वेबसाइट क्यों ठप है, क्यों इससे एक्सेस करने में परेशानी आ रही है? इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. हालांकि, माना यह जा रहा है कि भारी ट्रैफिक या तकनीकी रखरखाव की वजह से सर्वर में समस्या आई है.

यह कोई पहली बार नहीं, बल्कि इससे पहले भी NC-JCM और BPS जैसे कर्मचारी संगठनों ने पहले भी आयोग को पत्र लिखकर पोर्टल पर मेमोरेंडम या ज्ञापन अपलोड करने में आ रही तकनीकी खामियों की शिकायत की थी.

दिल्ली में बैठक का मकसद

दिल्ली में होने वाली इस बैठक का मकसद मिनिमम बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेज, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसे प्रमुख मुद्दों पर कर्मचारी यूनियनों की मांगों को सुनना और उन पर विचार-विमर्श के बाद फैसला लेना है.

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने आयोग से 3.83 के फिटमेंट फैक्टर के साथ 69,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी और सालाना 6% इंक्रीमेंट की मांग की है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ कर्मचारी यूनियन 72,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी, 4.0 का फिटमेंट फैक्टर और पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की भी मांग कर रहे हैं.

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