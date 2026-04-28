दिल्ली में 1 मई को बंद रहेंगे ठेके, आने वाले दिनों में कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानिए
Liquor Shops Closed in Delhi: दिल्ली में 1 मई से सितंबर तक कई तारीखों पर ड्राई डे घोषित किए गए हैं, जिनमें शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
- सार्वजनिक मर्यादा हेतु महत्वपूर्ण दिनों पर शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
Liquor shops closed Dry Days in Delhi: दिल्ली में 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ड्राई डे घोषित किया गया है. इस दिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी शराब की दुकानें, बार और रिटेल आउटलेट पूरी तरह बंद रहेंगे और शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. दिल्ली सरकार का यह फैसला धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर सार्वजनिक मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
अधिकारियों के मुताबिक, यह नियम सिर्फ 1 मई तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों में भी कई महत्वपूर्ण अवसरों पर ड्राई डे लागू रहेगा. इन दिनों पर शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
दिल्ली में 'ड्राई डे' की लिस्ट
दिल्ली सरकार ने मई से सितंबर तक कई अतिरिक्त ड्राई डे घोषित किए हैं.
- 1 मई – बुद्ध पूर्णिमा
- 27 मई – ईद-उल-ज़ुहा
- 26 जून – मुहर्रम
- 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
- 9 सितंबर – जन्माष्टमी
इन सभी तारीखों पर दिल्ली में शराब की बिक्री, खरीद और सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी.
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी
अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लाइसेंस वाले विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे पहले से नोटिस लगाकर ग्राहकों को ड्राई डे के दिन दुकान बंद रहने की जानकारी दें. नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अचानक निरीक्षण भी किए जा सकते हैं.
हालांकि, कुछ मामलों में छूट मिल सकती है. कुछ खास होटलों और जगहों को, जिनके पास विशेष लाइसेंस हैं, सरकारी नियमों के दायरे में रहते हुए अपनी जगह पर शराब परोसने की इजाज़त मिल सकती है. भारत भर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े धार्मिक त्योहारों, चुनाव के दिनों और राष्ट्रीय छुट्टियों पर अक्सर ड्राई डे मनाए जाते हैं. निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे उसी हिसाब से अपनी योजना बनाएं, क्योंकि इन घोषित तारीखों पर शराब की कोई रिटेल बिक्री उपलब्ध नहीं होगी.
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Source: IOCL