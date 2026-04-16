10000 की SIP से बनाएं ₹1 करोड़ का फंड? इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने की सटीक टिप्स समझें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 1 करोड़ रुपये बनाने के लिए SIP में नियमित निवेश जरूरी है।

12% रिटर्न पर, 5000 रु. महीने से 26 साल लगते हैं।

SIP की राशि बढ़ाकर या स्टेप-अप SIP से लक्ष्य जल्दी पाएं।

धैर्य से लंबा निवेश करें, कंपाउंडिंग का लाभ बेहतर मिलेगा।

SIP Investment Calculator: SIP के जरिए 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर महीने कितना निवेश करते हैं. साथ ही अपनी निवेश जर्नी कितनी जल्दी शुरू करते हैं.

जितना जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं, उतना ही आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता हैं. आसान शब्दों में, नियमित निवेश और जल्द शुरुआत को अपनाकर इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता हैं. आइए जानते हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन.

एसआईपी में धैर्य है जरूरी

अगर निवेश की शुरुआत छोटी रकम से होती है, तो लक्ष्य तक पहुंचने में समय ज्यादा लगता है. ऐसे में धैर्य रखना सबसे जरूरी कदम हैं. लंबे समय तक निवेश करने से ही कंपाउंडिंग का फायदा अच्छे से मिल पाता है.

ऐसे बनेगा 1 करोड़ का फंड

अगर हर महीने 5,000 रुपये की SIP करने पर 12 फीसदी सालाना रिटर्न मिलता है तो इस हिसाब से करीब 26-27 साल में 1 करोड़ रुपये का फंड बन सकता है. वहीं, 10,000 रुपये की SIP से यह समय करीब 22 साल रह जाता है. अगर निवेश की राशि को 20,000 रुपये महीने कर दिया जाए तो यही लक्ष्य लगभग 16-17 साल में पूरा किया जा सकता है. हालांकि, रिटर्न में थोड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है. बाजार की मौजूदा स्थिति भी रिटर्न को प्रभावित करती है.

स्टेप-अप SIP से जल्दी पूरा हो सकता है लक्ष्य

अगर आप शुरुआती दौर में ज्यादा पैसा निवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेप-अप SIP आपके लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता हैं. इसमें आप हर साल अपनी SIP की रकम को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते हैं. जिससे निवेश धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है.

आमतौर पर अगर हर साल SIP में 5 से 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जाए, तो 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य पाने में लगने वाला समय काफी कम हो सकता है. जिससे आप जल्दी अपने फाइनेंशियल टारगेट को पूरा कर सकते हैं.

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