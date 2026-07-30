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क्या बैंक डेटा लीक होने पर ग्राहक को मिलता है मुआवजा? जानिए RBI का पूरा नियम

RBI Rules: बैंक डेटा लीक होने पर हर मामले में मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन ग्राहक के अधिकार और RBI के नियम महत्वपूर्ण होते हैं. आइए जानते हैं डेटा लीक की स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 30 Jul 2026 08:19 PM (IST)
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Bank Data Leak: आज के समय में डिजिटल बैंकिंग काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, इसके साथ ही अपने डेटा को सुरक्षा रखना भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है. हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े डेटा एक्सेस के मामले सामने आने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि अगर किसी बैंक का डेटा लीक हो जाए तो ग्राहक क्या उन्हें मुआवजा मिल सकता है? ऐसे मामलों में जरूरी है कि आप घबराने के बजाय अपने अधिकारों और RBI के नियमों के नियमों को अच्छी तरह से समझ लें.

डेटा लीक का मतलब यह नहीं है कि हमेशा आपके खाते से पैसे निकल गए हैं. लेकिन अगर आपकी पर्सनल जानकारी किसी गलत हाथों में लग जाती है, तो ऐसे में साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं RBI की नियमों के बारे में विस्तार से....

डेटा लीक होने पर क्या करें?

  • बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन पर नजर रखें.
  • नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ईमेल के पासवर्ड को तुरंत बदलें.
  • UPI PIN और ATM PIN को अपडेट करें.
  • किसी के साथ OTP, PIN या CVV शेयर बिल्कुल न करें.

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क्या डेटा लीक होने पर मुआवजा मिलता है?

हर डेटा लीक होने के मामले में ग्राहक को मुआवजा नहीं मिलता. लेकिन अगर आपके डेटा लीक होने में बैंक की लापरवाही साबित होती है या फिर सुरक्षा में किसी तरह की कमी के कारण आपको नुकसान हुआ हो या बैंक ने समय पर कार्रवाई न की हो, तो ऐसे में आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं. लेकिन आपको मुआवजा तभी मिलेगा जब मामले की सही जांच हो.

कब नहीं मिलेगा मुआवजा?

  • अगर आपने ने खुद अपना OTP, PIN, CVV या पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया हो.
  • अगर जांच में पता चलता है कि नुकसान आपकी लापरवाही से हुआ हो तो मुआवजा मिलना मुश्किल है.

शिकायत कहां करें?

  • सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर या ग्रिवांस ऑफिसर से तुरंत शिकायत करें.
  • किसी भी तरह का हल न मिलने पर RBI Integrated Ombudsman में शिकायत दर्ज करें.
  • साइबर फ्रॉड होने पर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें.
  • जरूरत पड़ने पर पुलिस में FIR भी दर्ज करा सकते हैं.

क्या है RBI का नियम?

RBI के नियमों के मुताबिक, अगर बैंक की गलती या सिस्टम की कमी के कारण कोई लापरवाही हुई है और इसमें आपकी कोई लापरवाही नहीं है, तो कई मामलों में जीरो लायबिलिटी लागू हो सकती हैं. वहीं समय पर शिकायत न करने पर ग्राहक की जिम्मेदारी सीमित भी हो सकती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 30 Jul 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
Utility News RBI Rules Bank Data Leak Banking Cyber Fraud
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