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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSIP से कैसे बनेंगे 2 करोड़, जानें सेविंग का सबसे सटीक फंडा

SIP से कैसे बनेंगे 2 करोड़, जानें सेविंग का सबसे सटीक फंडा

SIP Investment: क्या आप SIP के जरिए 2 करोड़ रुपये का फंड बनाना चाहते हैं? जानिए हर महीने कितना निवेश करना होगा, कितने साल तक SIP करनी होगी. यहां से समझिए पूरा कैलकुलेशन.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 18 Jul 2026 04:40 PM (IST)
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SIP Investment: हर कोई चाहता है कि भविष्य के लिए सेविंग अच्छी- खासी हो जाए और एक बड़ा फंड तैयार हो, लेकिन एकमुश्त करोड़ों रुपये जुटाना आसान नहीं होता है. ऐसे में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेस्ट है. महीने की छोटी-छोटी बचत को लंबे समय तक निवेश करके आप करोड़ों रुपये तैयार कर सकते हैं. अगर आप 2 करोड़ रुपये का फंड बनाना है, तो सही प्लानिंग करना जरूरी है. यहां से आप इसके बारे में समझें. 

क्या है SIP?
SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश का ऐसा तरीका है, जिसमें हर महीने एक तय राशि निवेश की जाती है. इससे बाजार में उतार-चढ़ाव का असर औसत हो जाता है और लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है.

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कितनी SIP करनी होगी?

मासिक SIP निवेश अवधि रिटर्न फंड
6000 रुपए 30 साल 2.1 करोड़
8000 रुपए 30 साल 2.8 करोड़
10000 रुपए 30 साल 3.5 करोड़
15000 रुपए 25 साल 2.8 करोड़ 
25000 रुपए 20 साल 2.5 करोड़

नोट- ये कैलकुलेशन 12% के अनुमानित वार्षिक रिटर्न पर बेस्ड है. 

कंपाउंडिंग है बड़ा हथियार
एसआईपी में सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग का मिलता है. यानी आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर रिटर्न कमाने लगता है. जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे और जितने लंबे समय तक जारी रखेंगे, उतना बड़ा फंड बनने की संभावना होगी.

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क्या हर साल SIP बढ़ानी चाहिए?
अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो एसआईपी में भी हर साल 10% से 15% तक का बढ़ाना चाहिए. इससे बिना ज्यादा दबाव के आपका निवेश तेजी से बढ़ता है और जल्दी करोड़ो रुपए बन जाते हैं. जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना अच्छा इंट्रेस्ट मिलेगा और उतने ही पैसे बनेंगे. 

इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप एसआईपी शुरू करने वाले हैं तो लंबे समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन हो सकता है. बाजार में गिरावट आने पर हड़बड़ी में एसआईपी बंद न करें. केवल पिछले रिटर्न देखकर फंड न चुनें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Jul 2026 04:40 PM (IST)
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SIP SIP Investment SIP Calculator Utility News
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