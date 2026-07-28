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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीVande Bharat: कितनी है वंदे भारत के लोको पायलट की सैलरी? ये है भरती प्रक्रिया

Vande Bharat: कितनी है वंदे भारत के लोको पायलट की सैलरी? ये है भरती प्रक्रिया

Vande Bharat Pilot Salary: वंदे भारत ट्रेन तो जनता को काफी पसंद आ रही है, इस ट्रेन की सुविधाओं के अलावा इसके लोको पायलट की सैलरी भी चर्चा का विषय रहती है. आइये बताते हैं इनकी सैलर और क्वालिफिकेशन.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Jul 2026 09:11 PM (IST)
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Vande Bharat Loco Pilot Salary: भारतीय रेलवे की सबसे सुविधाजनक और आधुनिक एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस भी है. ये ट्रेन यात्रियों की सुविधाओं का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है, ऐसे में इस ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी मानी जाती है. इस ट्रेन की लग्जरी को देखते हुए कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि, इस ट्रेन के लोको पायलट (ड्राइवर) की कितनी सैलरी होगी? इसके लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होगी? आइये बताते हैं.

कैसे बनते हैं वंदे भारत में ड्राइवर?
वंदे भारत में ड्राइवर बनने के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती है. सबसे पहले ALP बनते हैं, जिसके बाद कई सालों तक ट्रेन चलाने का अनुभव हासिल करना पड़ता है. अच्छे प्रदर्शन और सुरक्षित सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमोशन मिलता है. इसके बाद वंदे भारत ट्रेन की आधुनिक तकनीक पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. तभी किसी लोको पायलट को वंदे भारत चलाने की जिम्मेदारी मिलती है.

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कितनी होती है सैलरी?
वंदे भारत में लोको पायलट की भर्ती प्रक्रिया होती है, जिसके कुछ लेवल होते हैं. उसी के हिसाब से वेतन तय किया जाता है. सबसे पहले ALP के रूप में भर्ती होती है, जिसकी शुरुआती बेसिक सैलरी 19900 रुपये होती है. भत्तों को मिलाकर उन्हें हर महीने लगभग 35000 से 40,000 तक इन-हैंड सैलरी मिल सकती है. वहीं, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के अनुभवी लोको पायलट भत्तों सहित 1 लाख या उससे ज्यादा मासिक वेतन कमा सकते हैं. ये उनकी सीनियरिटी, ड्यूटी के घंटे और रनिंग अलाउंस पर निर्भर करता है.

और भी मिलती हैं सुविधाएं
लोको पायलटों को वेतन के अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रनिंग अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, मेडिकल सर्विस, पेंशन (नियमों के अनुसार), रेलवे यात्रा पर रियायत, पेड़ लीव, नौकरी की सुरक्षा और पदोन्नति जैसी कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.

सीधी भर्ती से होगी एंट्री? 
वंदे भारत के लोको पायलट के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती. इसके लिए पहले रेलवे में नौकरी करना पड़ती है और कई सालों का अनुभव हासिल करना पड़ता है. इसके लिए सबसे पहले उम्मीदवार को असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) की भर्ती परीक्षा पास करना होती है. ये भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिए होती है.

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क्या योग्यता है जरूरी?
अगर आप भी वंदे भारत में बतौर लोको पायलट काम करना चाहते हैं, तो आपके पास ये योग्यता होना चाहिए:

  • 10वीं पास होना जरूरी है.
  • संबंधित ट्रेड में ITI या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे विषयों में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए.
  • उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए.
  • अच्छी नजर और शारीरिक रूप से फिट होना भी जरूरी है.

 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 28 Jul 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
Vande Bharat Vande Bharat Pilot Salary
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