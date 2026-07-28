कितनी है वंदे भारत के लोको पायलट की सैलरी? ये है भरती प्रक्रिया

Vande Bharat Loco Pilot Salary: भारतीय रेलवे की सबसे सुविधाजनक और आधुनिक एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस भी है. ये ट्रेन यात्रियों की सुविधाओं का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है, ऐसे में इस ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी मानी जाती है. इस ट्रेन की लग्जरी को देखते हुए कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि, इस ट्रेन के लोको पायलट (ड्राइवर) की कितनी सैलरी होगी? इसके लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होगी? आइये बताते हैं.

कैसे बनते हैं वंदे भारत में ड्राइवर?

वंदे भारत में ड्राइवर बनने के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती है. सबसे पहले ALP बनते हैं, जिसके बाद कई सालों तक ट्रेन चलाने का अनुभव हासिल करना पड़ता है. अच्छे प्रदर्शन और सुरक्षित सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमोशन मिलता है. इसके बाद वंदे भारत ट्रेन की आधुनिक तकनीक पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. तभी किसी लोको पायलट को वंदे भारत चलाने की जिम्मेदारी मिलती है.

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कितनी होती है सैलरी?

वंदे भारत में लोको पायलट की भर्ती प्रक्रिया होती है, जिसके कुछ लेवल होते हैं. उसी के हिसाब से वेतन तय किया जाता है. सबसे पहले ALP के रूप में भर्ती होती है, जिसकी शुरुआती बेसिक सैलरी 19900 रुपये होती है. भत्तों को मिलाकर उन्हें हर महीने लगभग 35000 से 40,000 तक इन-हैंड सैलरी मिल सकती है. वहीं, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के अनुभवी लोको पायलट भत्तों सहित 1 लाख या उससे ज्यादा मासिक वेतन कमा सकते हैं. ये उनकी सीनियरिटी, ड्यूटी के घंटे और रनिंग अलाउंस पर निर्भर करता है.

और भी मिलती हैं सुविधाएं

लोको पायलटों को वेतन के अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रनिंग अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, मेडिकल सर्विस, पेंशन (नियमों के अनुसार), रेलवे यात्रा पर रियायत, पेड़ लीव, नौकरी की सुरक्षा और पदोन्नति जैसी कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.

सीधी भर्ती से होगी एंट्री?

वंदे भारत के लोको पायलट के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती. इसके लिए पहले रेलवे में नौकरी करना पड़ती है और कई सालों का अनुभव हासिल करना पड़ता है. इसके लिए सबसे पहले उम्मीदवार को असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) की भर्ती परीक्षा पास करना होती है. ये भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिए होती है.

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क्या योग्यता है जरूरी?

अगर आप भी वंदे भारत में बतौर लोको पायलट काम करना चाहते हैं, तो आपके पास ये योग्यता होना चाहिए: