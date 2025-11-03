आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? ऐसे कर सकते हैं पता

आज के डिजिटल जमाने में मोबाइल नंबर हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह हमारा मोबाइल नंबर ही हमारी पहचान बन गया है. इसके साथ ही आजकल ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी सिम कार्ड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

कई बार किसी का आधार कार्ड या पहचान पत्र की कॉपी का गलत यूज कर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर मोबाइल सिम एक्टिवेट करवा लेता है और असली ID धारक को इसके बारे में पता तक नहीं लगता है. बाद में अगर उस सिम का यूज किसी गलत काम में होता है, तो व्यक्ति को मुसीबत झेलनी पड़ जाती है. ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि अगर आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा कैसे पता कर सकते हैं.

कैसे करें फर्जी सिम की जांच?

अगर आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो इस समस्या से बचने के लिए भारत सरकार ने एक खास वेबसाइट TAFCOP (Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection) बनाई है. इस पोर्टल की मदद से आप सिर्फ 1 मिनट में जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी और कौन-कौन सी सिम कार्ड्स चल रही हैं. आपके नाम पर कितनी सिम एक्टिव हैं, यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर किसी ने आपकी ID पर सिम एक्टिवेट कर ली है और उसका यूज गलत कामों में हो रहा है, तो जिम्मेदारी आपकी बन सकती है. किसी फ्रॉड या स्कैम में आपका नाम आ सकता है. अगर आपकी जानकारी के बिना कई सिम चल रही होंगी, तो डेटा और प्राइवेसी रिस्क भी बढ़ जाता है साथ ही, एक ID पर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ही एक्टिवेट किए जा सकते हैं.

सिर्फ 1 मिनट में ऐसे पता करें आपके नाम पर कितनी सिम चल रही हैं

1. सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में जाएं और https://tafcop.dgtelecom.gov.in/ वेबसाइट खोलें.

2. इसके बाद होम पेज पर एक बॉक्स दिखाई देगा, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालें.

3. अब नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरें और Validate Captcha पर क्लिक करें.

4. अब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें और लॉगिन करें.

5. लॉगिन करने के बाद आपको उन सभी मोबाइल नंबरों की लिस्ट दिखाई देगी जो आपकी ID से लिंक हैं.

अगर कोई नंबर आपका नहीं है, तो क्या करें?

अगर लिस्ट में कोई ऐसा नंबर दिखे जिसे आप नहीं पहचानते या जो आपने खुद नहीं लिया है, तो उस नंबर के सामने दिए गए Not My Number ऑप्शन को चुनें फिर Report बटन पर क्लिक करें. अब शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक टिकट ID या रेफरेंस नंबर मिल जाएगा. साथ ही आपकी शिकायत की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर वह फर्जी सिम बंद कर दी जाएगी या आपकी ID से हटा दी जाएगी.

