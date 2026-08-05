1 साल के लिए लिया है 5 लाख का लोन, कितना देना होगा ब्याज और कितनी होगी EMI?

EMI Calculator: आज के समय में घर की मरम्मत, शादी, पढ़ाई या किसी इमरजेंसी खर्च के लिए लोग अक्सर पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. लेकिन लोन लेने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हर महीने ईएमआई कितनी बनेगी और कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा. अगर आपने 5 लाख रुपये का लोन 1 साल के लिए लेने का प्लान बनाया है, तो ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक या NBFC आपसे कितनी ब्याज दर वसूल रहा है. फिर भी आप यहां से एक हिसाब समझ सकते हैं कि आपको कितनी ईएमआई देनी होगी.

EMI कैसे तय होती है?

ईएमआई मेन तो तीन चीजों पर डिपेंड करती है-

लोन के पैसे

ब्याज दर

लोन का समय

गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

5 लाख के लोन पर कितनी बनेगी EMI?

ब्याज दर मासिक EMI 1 साल में कुल ब्याज 8% 43,494 रुपए 21,928 रुपए 10% 43,958 रुपए 27,496 रुपए 12% 44,424 रुपए 33,088 रुपए 15% 45,135 रुपए 41,620 रुपए

Air India देगी 1.36 लाख का मुआवजा, फ्लाइट की वजह से मुसीबत में फंसा था शख्स

कम अवधि में EMI ज्यादा क्यों होती है?

1 साल की अवधि में आपको पूरी मूल राशि और ब्याज सिर्फ 12 महीनों में चुकाना होता है. इसलिए EMI अधिक बनती है. हालांकि, इसका फायदा यह है कि कुल ब्याज कम देना पड़ता है. वहीं, अगर यही लोन 5 साल के लिए लिया जाए, तो ईएमआई कम होगी लेकिन टोटल ब्याज काफी ज्यादा चुकाना पड़ सकता है.

लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान-

लोन लेने से पहले सिर्फ ईएमआई नहीं कुल ब्याज भी देखें और अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना भी कर सकते हैं. प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज जरूर जांचें और साथ ही ध्यान रखें कि ईएमआई आपकी मंथली सैलरी के 35- 40% से ज्यादा न हो. सैलरी से ज्यादा ईएमआई नहीं करनी चाहिए. लोन ले रहे हैं तो हमेशा समय पर ईएमआई चुकाएं ताकि क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे.

'नो इंश्योरेंस, नो पेट्रोल-डीजल': सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों का आप पर क्या असर पड़ेगा?