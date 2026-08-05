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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी1 साल के लिए लिया है 5 लाख का लोन, कितना देना होगा ब्याज और कितनी होगी EMI?

1 साल के लिए लिया है 5 लाख का लोन, कितना देना होगा ब्याज और कितनी होगी EMI?

EMI Calculator: 5 लाख रुपये का लोन 1 साल के लिए लेने पर आपको कितनी EMI देनी होगी? यहां से समझिए 8%, 10%, 12% और 15% ब्याज पर EMI का पूरा हिसाब किताब.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Aug 2026 02:39 PM (IST)
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EMI Calculator: आज के समय में घर की मरम्मत, शादी, पढ़ाई या किसी इमरजेंसी खर्च के लिए लोग अक्सर पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. लेकिन लोन लेने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हर महीने ईएमआई कितनी बनेगी और कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा. अगर आपने 5 लाख रुपये का लोन 1 साल के लिए लेने का प्लान बनाया है, तो ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक या NBFC आपसे कितनी ब्याज दर वसूल रहा है. फिर भी आप यहां से एक हिसाब समझ सकते हैं कि आपको कितनी ईएमआई देनी होगी. 

EMI कैसे तय होती है?
ईएमआई मेन तो तीन चीजों पर डिपेंड करती है-

  • लोन के पैसे
  • ब्याज दर
  • लोन का समय

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5 लाख के लोन पर कितनी बनेगी EMI?

ब्याज दर मासिक EMI  1 साल में कुल ब्याज
8% 43,494 रुपए 21,928 रुपए
10% 43,958 रुपए 27,496 रुपए
12% 44,424 रुपए  33,088 रुपए
15% 45,135 रुपए 41,620 रुपए

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कम अवधि में EMI ज्यादा क्यों होती है?
1 साल की अवधि में आपको पूरी मूल राशि और ब्याज सिर्फ 12 महीनों में चुकाना होता है. इसलिए EMI अधिक बनती है. हालांकि, इसका फायदा यह है कि कुल ब्याज कम देना पड़ता है. वहीं, अगर यही लोन 5 साल के लिए लिया जाए, तो ईएमआई कम होगी लेकिन टोटल ब्याज काफी ज्यादा चुकाना पड़ सकता है.

लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान- 
लोन लेने से पहले सिर्फ ईएमआई नहीं कुल ब्याज भी देखें और अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना भी कर सकते हैं. प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज जरूर जांचें और साथ ही ध्यान रखें कि ईएमआई आपकी मंथली सैलरी के 35- 40% से ज्यादा न हो. सैलरी से ज्यादा ईएमआई नहीं करनी चाहिए. लोन ले रहे हैं तो हमेशा समय पर ईएमआई चुकाएं ताकि क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Aug 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
EMI Utility News EMI Calculator Finance Tips
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