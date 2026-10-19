Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीजितना चलो उतना भरो, टोल प्लाजा होंगे खत्म! अब सैटेलाइट से कटेगा पैसा

जितना चलो उतना भरो, टोल प्लाजा होंगे खत्म! अब सैटेलाइट से कटेगा पैसा

केंद्र सरकार 2028-29 तक कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है. इससे वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और तय दूरी के हिसाब से भुगतान करना होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 19 Oct 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी हाईवे पर सफर करते समय टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों से परेशान रहते हैं, तो आने वाले समय में टोल चुकाने का तरीका बदल सकता है. केंद्र सरकार देश के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर सैटेलाइट आधारित टोल वसूली व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है. इस नए सिस्टम के तहत अब वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. इसके बजाय, अब हाईवे पर तय की गई दूरी के हिसाब से टोल वसूला जाएगा. सरकार का टारगेट 2028-29 तक चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस सिस्टम की शुरुआत करना है.

फिलहाल देश में टोल वसूली के लिए FASTag का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद टोल पेमेंट का तरीका बदल सकता है. हालांकि, इसके लिए तकनीकी तैयारियां पूरी करना और सैटेलाइट के जरिए वाहनों की निगरानी करने वाली सिस्टम को मजबूत बनाना जरूरी होगा.

क्या है सैटेलाइट आधारित टोल वसूली सिस्टम?

सैटेलाइट आधारित टोल वसूली सिस्टम को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) या GPS तकनीक की मदद से वाहन लोकेशन और हाईवे पर तय की गई दूरी का पता लगाया जा सकता है. इस सिस्टम में वाहन चालकों को पारंपरिक टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसके आधार पर वाहन चालक से उतनी ही दूरी का टोल लिया जा सकेगा, जितनी दूरी उसने टोल के दायरे वाले हाईवे पर तय की है.

हालांकि, इसके लिए वाहनों में खास डिवाइस लगाने की जरूरत पड़ सकती है. यह व्यवस्था मौजूदा FASTag और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम के साथ लागू करने की योजना है.

IIT कानपुर को मिली बड़ी जिम्मेदारी

केंद्र सरकार इस तकनीक को देश में लागू करने की तैयारी पर काम कर रही है. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस तनिक पर शोध करने और भरोसेमंद व्यवस्था तैयार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की जिम्मेदारी दी है.

इस केंद्र के जरिए सैटेलाइट आधारित टोल वसूली तकनीक पर शोध किया जाएगा और इसे भारत की जरूरतों के मुताबिक विकसित करने पर काम होगा. हालांकि, इसके लिए मंत्रालय पूरी फंडिंग करेगा.

सैटेलाइट टोल सिस्टम से क्या होंगे फायदे?

  • टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारों से राहत मिल सकती है.
  • टोल चुकाने के लिए गाड़ी रोकने की जरूरत कम होगी. 
  • तय दूरी के हिसाब से शुल्क की वसूली की जाएगी. 
  • टोल प्लाजा से जुड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत घट सकती है.

दिल्ली में एक आदमी कितने ई-रिक्शा रख सकेगा? बिना ECC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 19 Oct 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Satellite Toll System GPS Based Toll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली में एक आदमी कितने ई-रिक्शा रख सकेगा? बिना ECC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा
दिल्ली में एक आदमी कितने ई-रिक्शा रख सकेगा? बिना ECC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा
यूटिलिटी
लिव-इन पार्टनर को मिलेगा गुजारा भत्ता और प्रॉपर्टी का हक? UCC पर सरकार ने पूछा
लिव-इन पार्टनर को मिलेगा गुजारा भत्ता और प्रॉपर्टी का हक? UCC पर सरकार ने पूछा
यूटिलिटी
दिल्ली से पटना 13 घंटे में, सिर्फ 6 स्टॉप लेगी स्पेशल वंदे भारत, 3 दिन चलेगी
दिल्ली से पटना 13 घंटे में, सिर्फ 6 स्टॉप लेगी स्पेशल वंदे भारत, 3 दिन चलेगी
यूटिलिटी
वैष्णो देवी जाना हुआ आसान, अब कटरा तक जाएगी साबरमती एक्सप्रेस
वैष्णो देवी जाना हुआ आसान, अब कटरा तक जाएगी साबरमती एक्सप्रेस
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
इंडिया
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'
'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget