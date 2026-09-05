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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसैलरी आते ही UPI से हो जाती है गायब? इस धांसू ट्रिक से बैलेंस रहेगा फुल

सैलरी आते ही UPI से हो जाती है गायब? इस धांसू ट्रिक से बैलेंस रहेगा फुल

UPI से छोटी-छोटी खरीदारी का हिसाब अक्सर नजरअंदाज हो जाता है. 100-200 के कई डिजिटल पेमेंट महीने के अंत तक बड़ा खर्च बन सकते हैं. इसलिए हर भुगतान को ट्रैक करना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Sep 2026 04:37 PM (IST)
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हर महीने सैलरी आने का इंतजार लगभग हर नौकरीपेशी व्यक्ति को रहता है और जब अकाउंट में पैसे आते है, तो लगता है कि अब महीनेभर आराम से घर का खर्च चल जाएगा. लेकिन कुछ ही दिनों बाद अपनी बैंक बैलेंस देखकर समझ नहीं आता कि आखिर इतनी जल्दी इतने पैसे गए कहां. ऐसे में बड़े खर्चों के साथ-साथ छोटी-छोटी ऑनलाइन UPI पेमेंट भी महीने के आखिर तक आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं.  

आज के समय में UPI ने पेमेंट करना बेहद आसान बना दिया है. चाय-कॉफी से लेकर सब्जी, ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी तक, ज्यादातर पेमेंट कुछ ही सेकंड में हो जाते हैं. यही छोटी सी सुविधा कई बार बिना ध्यान दिए ज्यादा खर्च कराने लगती है. ऐसे में अगर आप भी महीने के बीच में अपना बैलेंस कम देखकर परेशान होते हैं, तो कुछ आसान तरीकों से इन खर्चों पर कंट्रोल किया जा सकता है. 

सैलरी बचाने के लिए अपनाएं ये धांसू ट्रिक

अकाउंट में सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग और निवेश की रकम को अलग कर दें. साथ ही एक महीने के लिए अपने सभी UPI, कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट के खर्चों का रिकॉर्ड तैयार रखें. इन खर्चों को जरूरत, सुविधा, मनोरंजन और अचानक खरीदारी जैसी चार कैटेगरी में बांट दें.

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  • जरूरत: रोज होने वाले छोटे खर्च जैसे राशन, यात्रा, बिल और जरूरी सामान की एक लिमिट तय करें.
  • सुविधा: कैब, फूड डिलीवरी जैसी चीजें भी ध्यान से देखें. 
  • मनोरंजन: जिन OTT, मूवी, गेमिंग, म्यूजिक या दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते, उनके सब्सक्रिप्शन बंद कर दें.
  • अचानक खरीदारी: बिना प्लान किए गए ऑर्डर से बचे. 

पैसा बचाने का सबसे आसान तरीका क्या है?

पैसे अक्सर किसी एक बड़े खर्च की वजह से खत्म नहीं होते. कई बार 100, 200 या 500 रुपये के बार-बार किए जाने वाले पेमेंट धीरे-धीरे एक साथ मिलकर महीने के आखिर तक हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. ऐसे में सबसे अहम बात यह है आप सिर्फ इस बात पर गौर न करें कि आपने कितना पैसा खर्च किया, बल्कि यह भी देखें कि आपने उन पैसों को किन चीजों पर खर्च किया है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 05 Sep 2026 04:37 PM (IST)
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