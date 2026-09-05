चुटकियों में ढूंढें अपने पास की जन औषधि दुकान, 90% तक सस्ती मिलेंगी दवाइयां

दवाइयों का खर्च आज कई परिवारों के बजट पर असर डालता है. ऐसे में कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्र लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं. इन केंद्रों पर कई जरूरी जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले कम कीमत में मिलती हैं. कुछ दवाओं की कीमत में बहुत की बचत हो सकती है. लेकिन, हर दवा पर इतनी बचत मिले, ये जरूरी नहीं है.

कई लोगों को अपने आसपास मौजूद जन औषधि केंद्र की जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें दवाइयां खरीदने के लिए दूर जाना पड़ता है.

अब अपने पास का जन औषधि केंद्र ढूंढना काफी आसान है. इसके लिए जन औषधि की ऑफिसियल वेबसाइट पर उपलब्ध दुकान खोजने की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें लोग अपनी जगह के हिसाब से नजदीकी केंद्रों की जानकारी देख सकते हैं. इससे समय बचाने के साथ दवाइयों पर होने वाला खर्च कम करने में भी मदद मिल सकती है.

ऐसे खोजें जन औषधि केंद्र

सबसे पहले जन औषधि की ऑफिसियल वेबसाइट खोलें. इसके बाद वहां दिए गए दुकान खोजे ऑप्शन पर जाएं. अब अपना राज्य, जिला या पिन कोड दर्ज करें. जानकारी भरने के बाद आपके आसपास मौजूद जन औषधि केंद्रों की सूची दिखाई देगी. इसमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी दुकान चुन सकते हैं.

किसी खास दवा की जरूरत है तो दुकान पर जाने से पहले फोन करके ये जरूर पूछ लें कि वो दवा उपलब्ध है या नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि हर केंद्र पर सभी दवाइयां हमेशा मौजूद हों, ये जरूरी नहीं है.

डॉक्टर की सलाह जरूरी

जन औषधि केंद्र से दवा लेते समय डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टर ने जो दवा लिखी है, उसे अपनी तरफ से किसी दूसरी दवा से बदलने से पहले डॉक्टर से सलाह लें. सही दवा का इस्तेमाल इलाज के लिए जरूरी है. जन औषधि केंद्र की सुविधा का इस्तेमाल करके लोग जरूरी दवाइयां कम कीमत में खरीद सकते हैं.