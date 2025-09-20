हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफेस्टिवल सीजन में बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, इन आसान टिप्स से बचा सकते हैं पैसे

फेस्टिवल सीजन में बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, इन आसान टिप्स से बचा सकते हैं पैसे

अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी साइट्स ने त्योहारों को लेकर सेल और डिस्काउंट शुरू कर दिए हैं. ऐसे में इस सीजन में शॉपिंग करते समय थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो यह शॉप‍िंग आपकी जेब पर असर डाल सकती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Sep 2025 08:30 AM (IST)

त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है. ऐसे में सीजन की शुरुआत में ही लोग जमकर ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं. वही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी साइट्स ने भी त्योहारों को लेकर जबरदस्त सेल और डिस्काउंट शुरू कर दिए हैं. ऐसे में त्योहारी सीजन में शॉपिंग करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो यह ऑनलाइन शॉप‍िंग आपकी जब पर असर डाल सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए.

सबसे पहले बजट बनाएं

त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले अपना बजट तय करना बहुत जरूरी होता है. सबसे पहले से बजट तय होने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप जरूर से ज्यादा खर्च न करें. वही गिफ्ट, सजावट और अन्य सामान के लिए अलग-अलग बजट बनाकर खर्च को और कंट्रोल कर सकते हैं.

ऑफर्स और डिस्काउंट पर दें ध्यान

फेस्टिवल सीजन में हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी डिस्काउंट ऑफर रहता है, लेकिन हर ऑफर सच में फायदेमंद नहीं होता है. इसलिए सोच समझकर तय करें कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी जरूरत का है और कौन सा सिर्फ मार्केटिंग की ट्रिक है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइ कंपेयर करें

ऑनलाइन शॉपिंग में क बार अलग-अलग साइट्स पर समान प्रोडक्ट्स की कीमत अलग-अलग होती है. खरीदारी करने से पहले दो से तीन साइट्स पर प्राइ कंपेयर करें. इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टोर में जाकर भी उन सामान की प्राइ चेक कर सकते हैं, जिससे आपको सस्ती डील मिल सकेगी.

क्रेडिट कार्ड का सोच समझकर करें इस्तेमाल

कई लोगों को फेस्टिवल सीजन की सेल में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आसान लगता है. लेकिन बिल समय पर न चुकाने पर ब्याज और ईएमआई का बोझ बन सकता है. इसलिए जरूरी है की खरीदारी के लिए कैश या डेबिट कार्ड का उपयोग ही करें.

प्रोडक्ट का रिव्यू और रेटिंग चेक करें

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान खरीदारी से पहले प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर की रेटिंग जरूर देख लें. खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगी गिफ्ट्स में यह बहुत जरूरी होता है. ससे आप खराब प्रोडक्ट लेने से बच सकते हैं इसके अलावा इससे आपक समय की भी बचत होगी.

स्मार्ट तरीके से करें ऑनलाइन शॉपिंग

ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मोबाइल प्स का इस्तेमाल करें. कैशबैक और डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठाएं. इन स्टॉक नोटिफिकेशन और न्यूज लेटर से जानकारी लेते रहे. वही लिस्ट बनाकर खरीदारी करें और केवल जरूरी चीज ही खरीदें. जिससे फेस्‍टीव सीजन में आपकी जेब पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा.

ये भी पढ़ें-Rahul Gandhi On Gen Z: भारत में कितने हैं Gen Z, चीन-पाकिस्तान से ज्यादा या कम...? राहुल गांधी के दावे के बीच जान लीजिए जवाब

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 20 Sep 2025 08:29 AM (IST)
Tags :
Budget Festival Season Offer Discount Online Shopping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यासीन मलिक को क्यों मरवाना चाहता था पाकिस्तान? हाफिज सईद ने आतंकी हिलाल डार को दे दिया टास्क, जानें फिर कैसे बची जान
यासीन मलिक को क्यों मरवाना चाहता था पाकिस्तान? हाफिज सईद ने आतंकी हिलाल डार को दे दिया टास्क, जानें फिर कैसे बची जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB3 की रिलीज के बाद ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज, तस्वीरें वायरल
ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यासीन मलिक को क्यों मरवाना चाहता था पाकिस्तान? हाफिज सईद ने आतंकी हिलाल डार को दे दिया टास्क, जानें फिर कैसे बची जान
यासीन मलिक को क्यों मरवाना चाहता था पाकिस्तान? हाफिज सईद ने आतंकी हिलाल डार को दे दिया टास्क, जानें फिर कैसे बची जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB3 की रिलीज के बाद ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज, तस्वीरें वायरल
ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज
विश्व
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
एग्रीकल्चर
घर पर हरी मिर्च उगाने का सबसे आसान तरीका, किचन गार्डन में ऐसे मिलेगी ताजगी और स्वाद
घर पर हरी मिर्च उगाने का सबसे आसान तरीका, किचन गार्डन में ऐसे मिलेगी ताजगी और स्वाद
शिक्षा
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget