दिल्ली मेट्रो ने राजधानी की महिला यात्रियों के लिए एक बेहद खास तोहफा दिया है. महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने “सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड” योजना की शुरुआत की है. यह कार्ड खास तौर पर महिला यात्रियों को सस्ते और सुरक्षित सफर का लाभ देने के लिए बनाया गया है. इस योजना के तहत महिलाओं को मेट्रो में यात्रा करने पर विशेष छूट और अन्य लाभ दिए जाएंगे. दावा किया जा रहा है कि इस कार्ड के जरिए दिल्ली की महिलाएं दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है. इस कार्ड की शुरुआत आने वाली भाई दूज से करने की योजना है.आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप इस कार्ड को बनवा सकती हैं.

महिलाओं के लिए विशेष रूप से किया गया है तैयार

आपको बता दें कि यह कार्ड महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्मार्ट कार्ड है, जो सामान्य मेट्रो कार्ड की तरह काम करेगा लेकिन इसमें कई अतिरिक्त लाभ होंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्ड से यात्रा करने वाली महिलाओं को किराए में 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. इसके अलावा, DMRC समय-समय पर इस कार्ड के धारकों के लिए अलग-अलग ऑफर्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी जारी करेगा.

ऐसे करें कार्ड के लिए आवेदन

सहेली कार्ड महिलाओं को दिल्ली मेट्रो के सभी प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जा रहा है. महिलाएं मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर या कस्टमर केयर सेंटर पर जाकर “सहेली पिंक कार्ड” के लिए आवेदन कर सकती हैं. इसके लिए उन्हें अपना फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) दिखाना होगा. इसके बाद महिलाओं को तुरंत यह कार्ड जारी कर दिया जाएगा. कार्ड को रिचार्ज करने की सुविधा भी सामान्य मेट्रो कार्ड की तरह ही मिलेगी. साथ ही DMRC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा. इसके अलावा केवाईसी वाले कार्ड के लिए बैंक में आवेदन करना होगा, इसे आप डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं.

महिलाओं के आत्मविश्वास और सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला

दिल्ली मेट्रो का यह कदम महिलाओं के आत्मविश्वास और आजादी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है. हर दिन लाखों महिलाएं दिल्ली मेट्रो से सफर करती हैं. ऐसे में उन्हें न सिर्फ आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि एक खास पहचान भी मिलेगी. DMRC का कहना है कि यह कार्ड “महिलाओं को सशक्त बनाने और सुरक्षित यात्रा के माहौल को बढ़ावा देने” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

