दिवाली और छठ पूजा पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने इस बार बड़ी राहत की घोषणा की है. भीड़भाड़ के इस मौसम में टिकट बुकिंग के दौरान अब यात्रियों को कोच में ‘रिग्रेट’ यानी बुकिंग बंद का संदेश नहीं दिखेगा. रेलवे ने अतिरिक्त 30 लाख बर्थ की व्यवस्था कर दी है, ताकि कोई भी यात्री बिना कोशिश के टिकट से वंचित न रह जाए.

‘रिग्रेट’ खत्म करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू

उत्तर रेलवे ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए फिलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. इस पहल को यात्रियों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि, कुछ जगहों पर बुकिंग में तकनीकी परेशानियां सामने आई हैं, जिन पर रेलवे लगातार काम कर रहा है. अधिकारियों के अनुसार, ट्रेनों में करीब 3,000 अतिरिक्त कोच पहले ही जोड़े जा चुके हैं और जरूरत पड़ने पर यह संख्या और बढ़ाई जाएगी.

पूर्वांचल, बिहार और यूपी के लिए स्पेशल ट्रेनें

त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर रेलवे ने पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. जैसे-जैसे नई ट्रेनों की घोषणा की जा रही है, उनके शेड्यूल भी तुरंत सार्वजनिक किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में आसानी हो.

150 से अधिक वेटिंग टिकट पर रोक नहीं

आमतौर पर सामान्य दिनों में रेलवे 150 से अधिक वेटिंग टिकट जारी नहीं करता, और बुकिंग बंद कर देता है, लेकिन त्योहारों के दौरान इस नियम में ढील दी गई है. जिन ट्रेनों में मांग सबसे अधिक है, उनमें अतिरिक्त कोच जोड़कर वेटिंग लिस्ट को कम करने और ‘रिग्रेट’ स्टेटस को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

रेलवे की इस पहल से लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा. अब प्रतीक्षा सूची में फंसे लोगों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और त्योहारों पर अपने घर जाने का सपना पूरा हो सकेगा. बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने सोमवार (13 अक्टूबर) को आनंद विहार टर्मिनल का निरीक्षण कर आगामी त्योहारों के दौरान स्टेशन पर दी जाने वाली यात्री सुविधाओं की तैयारियों का जायजा लिया.

ये भी पढ़ें: दिवाली पर ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान तो हो सकती है मुश्किल, रेलवे ने अलग-अलग राज्यों की कई ट्रेनें कर दीं कैंसिल