देश के अलग-अलग राज्यों की सरकार महिलाओं के लिए आर्थिक मदद से जुड़ी कई योजनाएं चलाती है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं अपना खर्च चला सकें. ऐसे में अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपके लिए एक खास जानकारी है. राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बैनी भुली योजना का ऐलान किया है. खास बात यह है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

ऐसे में अब इस योजना से जुड़ी जरूरी बातों के बारे में जानते हैं कि आखिर किन महिलाओं को सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी और कब मिलेंगे पैसे? आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी जरूरी बातों के बारे में.

दिसंबर में आएगी पहली किस्त

सबसे खास बात यह है कि पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए काफी इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि सरकार दिसंबर यानी अगले महीने में ही पहली किस्त जारी करने की तैयारी में है.

पहली किस्त में कितने मिलेंगे पैसे?

बड़ा सवाल यह है कि योजना के तहत पहली किस्त में कितने रुपये दिए जाएंगे? तो जान लें कि उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मंत्री के मुताबिक, योजना के तहत पहली किस्त में 5000 रुपये दिए जाएंगे. ऐसे में अब जानते हैं कि किन महिलाओं को पैसे मिलेंगे?

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?

बैनी भुली योजना का लाभ पात्र कैटेगिरी में आने वाली महिलाओं को मिलेगा. यानी इसका लाभ राज्य की सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा.

इसका लाभ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा.

स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा.

इसके अलावा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा.

ध्यान रखें, इनकम टैक्स के दायरे में आने वाली महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं होंगी. जानकारी के मुताबिक, राज्य की 5.23 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा.

किस उद्देश्य के लिए दिए जा रहे पैसे?

बता दें कि योजना के तहत मिलने वाले 10 हजार रुपये महिलाओं को अपना छोटा कारोबार शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी के तौर पर दिए जाएंगे. इस पैसे का उपयोग महिलाएं सिलाई, कताई, पशुपालन जैसे काम शुरू करने में कर सकेंगी.

दूसरी किस्त कब आएगी?

जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत मिलने वाली 5 हजार रुपये की दूसरी किस्त विधानसभा चुनाव के बाद जारी की जाएगी. यानी इस तरह से पात्र महिलाओं को कुल 10 हजार रुपये मिलेंगे.

कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

आधिकारिक दिशानिर्देश जारी होने पर वेरिफाई के लिए ये दस्तावेज की मांग की जा सकती है. इनमें शामिल है...

आधार कार्ड

उत्तरखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र

आधार से लिंक बैंक अकाउंट पासबुक

मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो

स्वयं सहायता समूह की सदस्तया का विवरण या प्रमाण पत्र

दिल्ली में 12 दिसंबर को नहीं लगेगी लोक अदालत, अब जनवरी में होगा आयोजन