गौतम गंभीर के कोचिंग से हटते ही पहला मैच जीते कप्तान श्रेयस अय्यर, जिम्बाब्वे को रौंदा

भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया है. यह श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टी20 टीम की सबसे पहली जीत है. इससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस मुकाबले में गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नहीं थे. गंभीर के कोच पद से हटते ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम ने पहली जीत दर्ज कर ली है.

हरारे में खेले गए पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 125 रन बना पाई थी. गेंदबाजी में मयंक यादव, प्रिंस यादव और डेब्यूटेंट अशोक शर्मा ने भी बढ़िया गेंदबाजी की. वहीं बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी ने तहलका मचाते हुए 18 गेंद में पचासा जड़ा. भारतीय टीम ने 14वें ओवर में ही 7 विकेट से जीत सुनिश्चित कर ली.

गौतम गंभीर के हटते ही जीता भारत

दरअसल जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नहीं हैं. उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम के साथ जिम्बाब्वे टूर पर गए हैं. लक्ष्मण, जो BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड भी हैं. गंभीर को इस सीरीज से आराम दिया गया है, जबकि एशियन गेम्स में लक्ष्मण ही हेड कोच का पद संभालेंगे. गंभीर की वापसी वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में होगी.

आठवें मैच में आई पहली जीत

श्रेयस अय्यर को आखिर बतौर कप्तान पहली जीत मिल गई है. इससे पहले उनकी कप्तानी में भारतीय टीम को आयरलैंड से दोनों टी20 मैचों में हार मिली थी. उसके बाद इंग्लैंड के साथ पहला टी20 बारिश में धुल गया था, लेकिन अगले चारों मैचों में टीम इंडिया को हार मिली. इस तरह इंग्लैंड ने सीरीज 4-0 से जीती थी. सात मुकाबलों से भारतीय टीम ने जीत से दूरी बनाई हुई थी.

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