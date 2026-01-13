फ्लाइट लेने जा रहे हैं तो जरूर चेक करें स्टेटस, 21 से 26 जनवरी तक बंद रहेगा दिल्ली का एयरस्पेस

Delhi Airspace Closed: अगर आप 21 जनवरी से 26 जनवरी के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हैं. तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. इन छह दिनों के दौरान रोज़ कुछ घंटों के लिए दिल्ली का एयरस्पेस पूरी तरह बंद रहेगा. गणतंत्र दिवस परेड, उससे जुड़ी रिहर्सल, वायुसेना का फ्लाईपास्ट और वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था के चलते यह कदम उठाया गया है. सरकार ने इसे लेकर NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है.

बताए गए दिनों में तय वक्त के दौरान न कोई फ्लाइट दिल्ली में लैंड कर पाएगी और न ही टेक ऑफ. इसका सीधा असर सैकड़ों उड़ानों पर पड़ने वाला है. पहले से ही कोहरे के चलते फ्लाइट ऑपरेशन दबाव में हैं. ऐसे में यह अस्थायी बंदी यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है. अगर आपने इन तारीखों में टिकट बुक कर रखा है. तो स्टेटस चेक करना और अलर्ट रहना बेहद जरूरी हो जाता है.

कितने बंद रहेगा एयरस्पेस?

सरकारी नोटिस के मुताबिक 21 जनवरी से 26 जनवरी तक रोज़ सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक दिल्ली के ऊपर से उड़ानों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी जाएगी. इस दौरान न तो कोई विमान उड़ान भरेगा और न ही कोई फ्लाइट लैंड करेगी. यह फैसला गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी के मुख्य समारोह के दौरान होने वाले वायुसेना के फ्लाईपास्ट को देखते हुए लिया गया है.

इसके साथ ही वीवीआईपी मूवमेंट और हाई लेवल सिक्योरिटी भी इसकी बड़ी वजह है. दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है,. जहां से रोज़ हजारों से लाखों यात्री घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं. ऐसे में रोज़ ढाई घंटे की यह रोक पूरे शेड्यूल को प्रभावित कर सकती है.

आपको क्या करना चाहिए?

सरकार के इस फैसले से कई फ्लाइट्स के समय बदले जा सकते हैं. कुछ उड़ानें रद्द या री-शेड्यूल भी हो सकती हैं. इससे कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी हो सकती है. ऊपर से कोहरे का मौसम पहले ही देरी की वजह बन रहा है. एविएशन कंपनी सिरियम के मुताबिक इन छह दिनों में 600 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं.

ऐसे में यात्रियों के लिए जरूरी है कि वह एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें. एयरलाइन से आने वाले मैसेज, ईमेल और कॉल पर लगातार नजर रखें. नार्मल टाइम से पहले एयरपोर्ट पहुंचें और अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें. जिससे बाद में दिक्कत न हो.

