गणतंत्र दिवस से पहले नमो भारत स्टेशनों पर हाई अलर्ट, इन दोनों दिन बंद रहेंगी पार्किंग

77वें गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है. यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त जांच और विशेष प्रबंध लागू किए गए हैं. सभी नमो भारत स्टेशनों पर सुरक्षा जांच को बढ़ा दिया गया है. हर यात्री और उनके सामान की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

इन स्टेशनों पर पार्किंग रहेगी बंद

गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के मद्देनजर न्यू अशोक नगर और आनंद विहार नमो भारत स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा अस्थायी रूप से बंद रहेगी. यह बंदी 25 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 26 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर चलें. सुरक्षा जांच के कारण स्टेशनों पर अतिरिक्त समय लग सकता है, इसलिए समय से पहले निकलना बेहतर होगा. प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण गणतंत्र दिवस आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

दिल्ली पुलिस की अपील, मेट्रो का अधिक करें इस्तेमाल

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इस पूरी व्यवस्था का मकसद भ्रम को कम करना और वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें और मेट्रो स्टेशनों पर की जा रही घोषणाओं एवं संकेतों का पालन कर कर्तव्य पथ तक आसानी से पहुंचें.

मेट्रो स्टेशनों से मिलेगा सही दिशा का मार्गदर्शन

अधिकारियों के अनुसार, गणतंत्र दिवस परेड देखने आने वाले दर्शकों को सही स्थान तक पहुंचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर विशेष घोषणाएं की जाएंगी. ये घोषणाएं टिकट और पास धारकों को यह बताएंगी कि उनका आवंटित बैठने का क्षेत्र कर्तव्य पथ के उत्तर में है या दक्षिण में. इससे यात्रियों को बिना भटके सीधे सही मेट्रो स्टेशन पर उतरने में मदद मिलेगी.

