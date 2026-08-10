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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEducation Loan: एजुकेशन लोन जल्दी चुकाना हर बार सही नहीं, इन बातों का रखें ध्यान

Education Loan: एजुकेशन लोन जल्दी चुकाना हर बार सही नहीं, इन बातों का रखें ध्यान

Loan Tips: अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो यह खबर जरूर पढ़ें. पढ़ाई के बाद जब नौकरी लगती है तो लोग सोचते हैं कि जल्दी से अपना एजुकेशन लोन चुका दें, लेकिन इसे जल्दी चुकाने से आपको नुकसान हो सकता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 06:42 PM (IST)
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Education Loan Tips: नौकरी लगने के बाद ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि पढ़ाई के लिए लिया गया एजुकेशन लोन जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए. कर्ज खत्म होने से राहत जरूर मिलती है, लेकिन हर बार लोन को जल्दी चुकाना सही फैसला नहीं होता۔ लोन प्रीपे करने से पहले अपनी कमाई, खर्च और आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है۔

ज्यादातर बैंक एजुकेशन लोन को समय से पहले चुकाने की सर्विस देते हैं. कई मामलों में फ्लोटिंग रेट वाले एजुकेशन लोन पर प्रीपेमेंट चार्ज भी नहीं लगता. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी लगते ही अपनी सारी बचत लोन चुकाने में लगा देनी चाहिए.फैसला आपकी फाइनेंशियल हालात को देखकर ही होना चाहिए.

ज्यादा ब्याज है तो प्रीपेमेंट फायदेमंद

अगर आपके एजुकेशन लोन पर ब्याज दर ज्यादा है, तो समय से पहले पैसा जमा करने पर आगे लगने वाला ब्याज कम हो सकता है. इससे लोन की कुल लागत कम होगी. लेकिन अगर ब्याज दर कम है और EMI आपकी सैलरी के हिसाब से आसानी से चल रही है, तो हर महीने बचने वाला पूरा पैसा लोन में डालना जरूरी नहीं है.

नौकरी शुरू होने के बाद सिर्फ लोन चुकाना ही जरूरी नहीं है. इमरजेंसी फंड बनाना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना और फ्यूचर के लिए बचत शुरू करना भी जरूरी है.अगर सारी बचत लोन चुकाने में लगा दी और अचानक कोई बड़ा खर्च आ गया, तो परेशानी हो सकती है.

यह भी पढे़ं- EMI कम नहीं हो रही तो क्या करें? होम लोन वालों के लिए ये 5 तरीके बचा सकते हैं हजारों रुपये

टैक्स का फायदा भी समझें

एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स में भी फायदा मिल सकता है.इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के अनुसार लायक व्यक्ति एजुकेशन लोन पर दिए गए ब्याज पर डिडक्शन का फायदा ले सकता है, बशर्ते सभी जरूरी शर्तें पूरी होती हों. इसलिए लोन जल्दी चुकाने से पहले इस टैक्स के फायदा को भी ध्यान में रखना चाहिए.

अगर आने वाले समय में घर खरीदने, आगे की पढ़ाई, शादी या बिजनेस शुरू करने का प्लान है, तो अपनी सारी बचत लोन चुकाने में लगाना सही नहीं हो सकता. कुछ पैसा अपने फ्यूचर के कामों के लिए बचाकर रखना भी जरूरी है.

लोन की शर्तें जरूर चेक करें

एक साथ बड़ी रकम जमा करने से पहले बैंक की लोन शर्तें जरूर पढ़ लें. कई बैंक प्रीपेमेंट की सर्विस देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में कम रकम या दूसरी प्रोसेस हो सकती है. इसलिए पैसा जमा करने से पहले बैंक से जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

लोन चुकाने के लिए एक साथ पूरी रकम देना जरूरी नहीं है. अगर बोनस, सैलरी में इजाफा या कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो उसका कुछ हिस्सा लोन चुकाने में लगाया जा सकता है.इससे लोन का बकाया भी कम होगा और बाकी जरूरतों के लिए पैसा भी बचा रहेगा.

एजुकेशन लोन जल्दी चुकाने से ब्याज की बचत जरूर होती है, लेकिन ये हर किसी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है. लोन प्रीपे करने से पहले अपनी EMI, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, टैक्स में मिलने वाला फायदा और फ्यूचर की जरूरतों को जरूर देखना चाहिए.

यह भी पढे़ं- दिल्ली मेट्रो में टिकट खो गया तो क्या होगा? जानें कितना देना पड़ेगा जुर्माना

Published at : 10 Aug 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
Education Loan Loan Tips Loan News
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