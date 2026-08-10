मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीToll Free: हाइवे पर स्थानीय निवासियों के लिए टोल मुफ्त? NHAI ने क्या बताया?

Toll Free: हाइवे पर स्थानीय निवासियों के लिए टोल मुफ्त? NHAI ने क्या बताया?

Toll Plaza Rule: जिन लोगों का घर टोल प्लाजा के पास है तो उन्हें बिना टोल का भुगतान किए सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर टोल फ्री में पार करने की परमिशन होती है? NHAI ने इसका जवाब एक्स पर दिया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Aug 2026 05:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राजमार्गयात्रा ऐप से डिजिटल लोकल पास फास्‍टैग पर पाएं।

Toll Plaza Rule: हाईवे पर सफर करने वालों के लिए टोल का भुगतान करना जरूरी है, लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि जिन लोगों का घर टोल प्लाजा के पास है तो उन्हें बिना टोल का भुगतान किए सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर टोल फ्री में पार करने की परमिशन होती है? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो NHAI ने यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बात का जवाब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है.

क्या पहचान पत्र दिखाकर पार कर सकते हैं टोल?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ कर दिया है कि टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाकर टोल फ्री यात्रा करने का लाभ नहीं मिलता है. 

किन लोगों को मिलता है लाभ?

बता दें कि पात्र स्थानीय लोगों को लोकल मंथली पास से टोल में छूट मिल सकती है. लेकिन यह पास सभी लोगों को नहीं दिया जाता है. आमतौर पर इस पास को टोल प्लाज से 20 किलोमीटर के अंदर रहने वालों को मिलता है. इसके साथ ही पास से जुड़ी हर सुविधा और शर्तें संबंधित टोल प्लाजा के नियमों के मुताबिक होती है. अगर आप टोल प्लाजा के पास रहते हैं तो यह जरूरी काम कर सकते हैं.

  • अगर आप टोल प्लाजा के आस-पास ही रहते हैं तो आप लोकल मंथली पास बनवा सकते हैं.
  • खास बात तो यह है कि इसे बनवाने से आपको टोल फीस में छूट मिल सकती है.
  • ध्यान रखें, इसके लिए संबंधित टोल प्लाजा के नियम और शर्तों की जानकारी रखना जरूरी है. 

इसलिए टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों या कोई भी इस बात की गलतफहमी में न रहें कि केवल पहचान पत्र दिखाकर टोल प्लाजा को फ्री में पार करने की अनुमति होती है. 

अब ATM से मिलेगा सरकारी राशन, जानें कहां शुरू हुई सुविधा

कैसे बनाएं लोकल मंथली पास?

अगर आपका घर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के अंदर है तो पात्र वाहन मालिक Rajmargyatra ऐप की मदद से लोकल मंथली पास बनवा सकते हैं. इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • इसके लिए सबसे पहले आपको फोन में Rajmargyatra ऐप डाउनलोड करना होगा.
  • इसके बाद उसे मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.
  • फिर ऐप में Local Pass का ऑप्शन चुनें.
  • फिर Digilocker और VAHAN के जरिए अपने एड्रेस और वाहन की जानकारी वेरिफाई करें.
  • इसके बाद ऐप की GIS सुविधा से यह पता किया जाएगा कि आपका घर संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर है.
  • अगर सबकुछ सही निकलता है तो मासिक चार्ज का भुगतान करें.
  • इसके बाद डिजिटल लोकल पास आपके FasTag से लिंक हो जाएगा.
  • यह सुविधा केवल पात्र स्थानीय निवासियों के लिए ही है.

भाई को भेजनी है राखी? डाक विभाग दे रहा खास छूट, जानें पूरी डिटेल

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
FASTag Toll Plaza NHAI Utility News Rajmargyatra App
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Toll Free: हाइवे पर स्थानीय निवासियों के लिए टोल मुफ्त? NHAI ने क्या बताया?
Toll Free: हाइवे पर स्थानीय निवासियों के लिए टोल मुफ्त? NHAI ने क्या बताया?
यूटिलिटी
अब ATM से मिलेगा सरकारी राशन, जानें कहां शुरू हुई सुविधा
अब ATM से मिलेगा सरकारी राशन, जानें कहां शुरू हुई सुविधा
यूटिलिटी
Raksha Bandhan 2026: भाई को भेजनी है राखी? डाक विभाग दे रहा खास छूट, जानें पूरी डिटेल
Raksha Bandhan 2026: भाई को भेजनी है राखी? डाक विभाग दे रहा खास छूट, जानें पूरी डिटेल
यूटिलिटी
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद भी रुक सकती है पेंशन, इन गलतियों से रहें सावधान
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद भी रुक सकती है पेंशन, इन गलतियों से रहें सावधान
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
क्रिकेट
OTD: भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
टेलीविजन
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया, घरवालों को बिना बताए किया 900 किलोमीटर का सफर
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया
इंडिया
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
इंडिया
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget