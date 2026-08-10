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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब बिल्कुल मुफ्त मिलेगा UAE का टूरिस्ट वीजा! भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी

अब बिल्कुल मुफ्त मिलेगा UAE का टूरिस्ट वीजा! भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी

Abu Dhabi Tourism: अबू धाबी ने भारतीय यात्रियों के लिए खास पहल शुरू की है. पात्र भारतीय पासपोर्ट धारकों को तय शर्तों के तहत UAE टूरिस्ट वीजा मुफ्त दिया जाएगा, जिससे यात्रा और किफायती होगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Aug 2026 06:14 PM (IST)
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UAE Free Visa News: विदेश घुमना हर किसी का सपना होता है. ऐसे में अगर आप भी विदेश घूमने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी घूमना पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती हो सकता है. हाल ही में अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग (DCT Abu Dhabi) ने भारतीय यात्रियों के लिए एक खास पहल शुरू की है, जिसके तहत अब पात्र भारतीय पासपोर्ट धारकों को कुछ शर्तों के साथ UAE का टूरिस्ट वीजा बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के मुफ्त में दिया जाएगा. इस योजना का खास मकसद ज्यादा से ज्यादा भारतीय पर्यटकों को अबू धाबी की यात्रा के लिए आकर्षित करना है.

किन लोगों को मिलेगा मुफ्त UAE वीजा?

  • यह सुविधा भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी.
  • बशर्ते यात्रियों को 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 के बीच सफर करनी होगी.
  • इस योजना का फायदा उठाने के लिए अबू धाबी में कम से कम 3 रातों के ठहरने की बुकिंग करनी जरूरी होगी.
  • इस नई योजना के तहत यात्रियों को बुकिंग भाग लेने वाले ट्रैवल पार्टनर्स या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के जरिए करनी होगी.
  • शुरुआती चरण में 20,000 वीजा तक सहायता प्रदान की जाएगी.

क्यों शुरू की गई यह पहल?

अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, भारत उनके सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजारों में से एक माना जाता है.हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में हुए तनाव और संघर्ष का असर पर्यटन और एवीएशन सेक्टर पर पड़ा है. ऐसे में विभाग ने कहा है कि इस नए पहल का खास मकसद भारतीय यात्रियों के लिए अबू धाबी को ज्यादा सुलभ और आकर्षक बनाना है.

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विजा प्रक्रिया कैसे होगी आसान?

  • ट्रैवल पार्टनर वीजा प्रोसेस को अपने अधिकृत डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी (DMC) के जरिए पूरी कर सकते हैं.
  • कुछ मामलों में वीजा का खर्च सीधे पर्यटन विभाग करेगा.
  • अगर कोई ट्रैवल पार्टनर अपनी मौजूदा DMC के साथ काम जारी रखता है, तो विभाग प्रत्येक जारी वीजा पर 285 AED तक की प्रतिपूर्ति करेगा.

भारतीय यात्रियों को क्या होगा फायदा?

  • UAE प्रवेश वीजा का पूरा खर्च अबू धाबी का पर्यटन विभाग वहन करेगा.
  • इससे UAE यात्रा की शुरुआती बजट कम होगी.
  • अबू धाबी घूमना पहले के मुकाबले में ज्यादा किफायती बन सकता है.
  • ट्रैवल एजेंसियां भी ग्राहकों को बेहतर ऑफर और पैकेज उपलब्ध करा सकेंगी.
  • कम खर्च में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का मौका मिल सकता है.

यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • मुफ्त वीजा यात्रियों को सिर्फ पात्र बुकिंग पर ही मिलेगा.
  • यात्रा की तारीख और होटल में ठहरने की अवधि योजना की शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए.
  • बुकिंग से पहले संबंधित ट्रैवल एजेंसी या पार्टनर से ऑफर की उपलब्धता जरूर जांच लें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Utility News Indian Travelers Abu Dhabi Tourism UAE Free Visa
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