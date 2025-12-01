हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

अब रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करना अनिवार्य है. पहले कई लोग सिर्फ स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट बनाकर काम चला लेते थे, लेकिन अब नए रजिस्ट्रेशन लॉ के तहत सभी रेंटल डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 Dec 2025 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में किरायेदारी कानूनों में बड़ा बदलाव किया गया है. दरअसल अब हर रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया गया है. जबकि पहले कई लोग सिर्फ स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट बनाकर काम चला लेते थे, लेकिन अब नए रजिस्ट्रेशन लॉ 2025 के तहत सभी रेंटल डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल स्टैंपिंग और रजिस्ट्रेशन जरूरी है. इसका मकसद किराएदार और मकान मालिक दोनों को कानूनी सुरक्षा देना और विवादों को कम करना है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है.

क्यों जरूरी हुआ रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन?

अब तक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट किसी भी विवाद में मजबूत कानूनी सबूत नहीं माने जाते थे. वहीं किराया, सिक्योरिटी डिपाजिट, नोटिस पीरियड या किराया बढ़ोतरी जैसे मामलों में अक्सर झगड़ा हो जाते थे. लेकिन अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कानूनी दस्तावेज माना जाएगा, जिसे कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल में सीधे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकेगा. इसके अलावा 2025 में सरकार ने फिजिकल स्टांप पेपर को हटाकर ई-स्टांपिंग अनिवार्य कर दी है. इससे नकली स्टांप पेपर, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट और फर्जी एग्रीमेंट की संभावना खत्म होती है. ऐसे में अब सभी राज्यों में ई-स्टैंप या डिजिटल स्टैंप ड्यूटी से ही एग्रीमेंट तैयार होगा. वहीं नए कानूनों के अनुसार एग्रीमेंट रजिस्टर्ड न कराने पर मकान मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कानूनी मान्यता भी कमजोर हो जाती है.

रेंट एग्रीमेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है जरूरी?

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान और एड्रेस का सबूत
  • मलिक का ओनरशिप प्रूफ
  • प्रॉपर्टी टैक्स रसीद
  • घर का पूरा पता और रूट मैप कुछ राज्यों में
  • दो गवाहों की आईडी
  • गवाहों के एड्रेस और फोटो

क्यों जरूरी है रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट?

दरअसल रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना और कैसे वापस मिलेगा ऐसी कई बातें साफ रहती है. इसके अलावा रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट में यह भी साफ होता है की मरम्मत और रखरखाव कौन करेगा, पालतू जानवर, पार्किंग और लाइफस्टाइल पॉलिसी क्या होगी, कितने लोग रह सकेंगे और नोटिस पीरियड और किराया बढ़ोतरी की शर्तें क्या होगी जैसी सारी बातें साफ रहती है.

कैसे रजिस्टर करें रेंट एग्रीमेंट?

  • रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद दोनों पक्षों के आईडी प्रूफ अपलोड करें.
  • अब किराए और शर्तों की जानकारी भरें.
  • लास्ट में ई-साइन करके सबमिट कर दें. 

ये भी पढ़ें: ITR भरने में ये गलती तो नहीं कर गए थे आप, अब आएगा नोटिस

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 01 Dec 2025 05:24 PM (IST)
Tags :
Rent Agreement Documents Rental Law Change New Rental Law 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
बिहार
लालू यादव के कभी खास रहे रामकृपाल ने तेजस्वी को लगाया गले, सदन में दिखी राजनीतिक सौहार्द की मिसाल
लालू यादव के कभी खास रहे रामकृपाल ने तेजस्वी को लगाया गले, सदन में दिखी राजनीतिक सौहार्द की मिसाल
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

AatmaHaram Interview: Horror-Comedy Romance,जब Fame की भूख बुला लाई भूत और Influencer की जिंदगी बन गई Funny
Sameer Anjaan, Bollywood’s Music Industry, Lyrics की नई Direction पर खुलकर बातचीत
saas bahu aur sazish: अरमान अभिरा के साथ-साथ मन्नत विक्रांत भी होंगे अलग
UP Road Accident News: गाड़ियों की खौफनाक टक्कर, CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा | Mau | ABP News
SIR Row: कोलकाता में सड़क पर उतरे BLO, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन | BLO Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
बिहार
लालू यादव के कभी खास रहे रामकृपाल ने तेजस्वी को लगाया गले, सदन में दिखी राजनीतिक सौहार्द की मिसाल
लालू यादव के कभी खास रहे रामकृपाल ने तेजस्वी को लगाया गले, सदन में दिखी राजनीतिक सौहार्द की मिसाल
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
ओटीटी
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
इंडिया
Parliament Winter Session LIVE: संसद में SIR पर बवाल, हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, राज्यसभा से कांग्रेस का वॉकआउट; कल विपक्ष का प्रदर्शन
संसद में SIR पर बवाल, हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, राज्यसभा से कांग्रेस का वॉकआउट; कल विपक्ष का प्रदर्शन
लाइफस्टाइल
Tequila Shot Tips: टकीला शॉट मारते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं गलती
टकीला शॉट मारते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं गलती
नौकरी
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget