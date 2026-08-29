राशन कार्ड बनने के बाद भी करा सकते हैं जरूरी बदलाव, शिकायत पर यहां मिलेगी मदद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom किसी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन या संबंधित अधिकारी को शिकायत करें।

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग सरकार से मिलने वाली कई सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में कई लोग राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन का भी लाभ ले रहे हैं. लेकिन कई बार राशन कार्ड में लोगों को अपनी जरूरी जानकारियों में कुछ बदलाव करवाने होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता होता है कि एक बार राशन कार्ड बनने के बाद क्या उसमें बदलाव कराया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है हां, कि आप इसमें अपनी जरूरी जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं.

क्या-क्या बदला जा सकता है?

अगर आपको राशन कार्ड में बदलाव करवाना है तो आप नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर या परिवार के किसी सदस्य को जोड़ और हटा सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मिलते हैं.

राशन कार्ड बनने के बाद भी जरूरत के अनुसार उसमें आवश्यक बदलाव करवाया जा सकता है। अगर राशन कार्ड में किसी तरह का बदलाव कराने से जुड़ी समस्या या शिकायत है, तो अन्न सहायता के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है।



WhatsApp: 9868200445

IVRS: 14457



यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। pic.twitter.com/jpmIv8oiv3 — Department of Food & Public Distribution (@fooddeptgoi) August 24, 2026

ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं राशन कार्ड अपडेट?

अगर आपको ऑनलाइन बदलाव करना है तो इसके लिए बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसे...

सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

फिर लॉगिन करें और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले मोबाइल नंबर और आधार से रजिस्ट्रेशन करें.

इसके बाद Department Services में जाएं और Form For Modification in Ration Card का ऑप्शन चुनें.

फिर अपना राशन कार्ड नंबर डालें और परिवार से जुड़ी सारी जानकारी दिखाई देगी.

आपको जो भी बदलाव करना है, जैसे नाम जोड़ना, हटाना या एड्रेस बदलना अपनी जरूरत के मुताबिक डिटेल अपडेट करें.

इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट कर दें.

ध्यान रखें, सबमिट करने के बाद आपको एक Acknowledgement Number मिलेगा, उसे संभालकर रखें.

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जरूरी दस्तावेज क्या लगेंगे?

विवाह प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

जन्म प्रमाण पत्र

नया एड्रेस प्रूफ

ध्यान दें, दस्तावेज आपको क्या बदलाव करना है उसपर निर्भर करता है.

ऑनलाइन में दिक्कत आने पर क्या करें?

अगर ऑनलाइन प्रोसेस पूरा करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने पास के खाद्य आपूर्ति सर्किल कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कहां कर सकते हैं शिकायत?

राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967 और 14457 पर भी कॉल कर सकते हैं. अगर आपको इस नंबर पर कॉल करके कोई समाधान नहीं मिलता है तो आप अपने इलाके के संबंधित खाद्य आपूर्ति अधिकारी को लिखित शिकायत भी दे सकते हैं.

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