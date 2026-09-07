पैसे लेकर भी नाम नहीं की कार, कोर्ट ने डीलर पर ठोका इतने लाख का जुर्माना

एक शख्स ने डीलर से पुरानी कार खरीदी, लेकिन डीलर ने कार का मालिकाना हक उसको ट्रांसफर नहीं किया और मामले को 10 साल तक लटकाए रखा. अब पश्चिम बंगाल राज्य उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कार डीलर पर भारी भरकम जुर्माना ठोका है. जानिए पूरा मामला क्या है.

ग्राहक ने 10 मार्च 2016 को True Value योजना के तहत Maruti SX4 खरीदने का सौदा किया था. कार की कीमत 3.69 लाख रुपये थी. उसने 5,000 रुपये बुकिंग राशि के रूप में दिए और अपने पिता की Maruti Omni एक्सचेंज की, जिसकी कीमत 1.30 लाख रुपये तय हुई. रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक ट्रांसफर के लिए ग्राहक ने 13,000 रुपये अतिरिक्त दिए. डीलर ने उसे छह महीने में ट्रांसफर का भरोसा दिया था.

डिलीवरी के छह दिन बाद हादसा

5 अप्रैल 2016 को कार ग्राहक को मिल गई, लेकिन 11 अप्रैल को उसका एक्सीडेंट हो गया. दुर्घटना के बाद वाहन डीलर की वर्कशॉप पहुंचा. डीलर ने 53,780 रुपये का मरम्मत का अनुमति खर्च दिया, लेकिन कार की मरम्मत नहीं हुई. वाहन लंबे समय तक वर्कशॉप में पड़ा रहा.

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Transfer नहीं हुई Ownership

इसके बाद डीलर ने कार का स्वामित्व ग्राहक के नाम ट्रांसफर नहीं किया. आयोग के मुताबिक, अक्तूबर 2016 तक डीलर ने RTO में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए थे. RTO ने वाहन को निरीक्षण के लिए पेश करने को कहा. ग्राहक ने बताया कि कार डीलर की वर्कशॉप में मौजूद है. इसके बाद उसने कानूनी नोटिस भेजकर आयोग में शिकायत की.

डीलर की दलील खारिज

कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीलर ने कहा कि ग्राहक ने वाहन निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं कराया और मरम्मत का खर्च नहीं चुकाया. इसके बाद कोर्ट ने डीलर का यह तर्क स्वीकार नहीं किया. उसने माना कि कार डीलर की वर्कशॉप में थी, इसलिए निरीक्षण की जिम्मेदारी ग्राहक पर डालना उचित नहीं था.

45 दिन में भुगतान करे डीलर

आयोग ने डीलर को 2.57 लाख रुपये देने का आदेश बरकरार रखा. रकम पर 10 फीसदी सालाना ब्याज के साथ 5,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये कानूनी खर्च भी देना होगा. भुगतान 45 दिनों में करना होगा.

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