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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपैसे लेकर भी नाम नहीं की कार, कोर्ट ने डीलर पर ठोका इतने लाख का जुर्माना

पैसे लेकर भी नाम नहीं की कार, कोर्ट ने डीलर पर ठोका इतने लाख का जुर्माना

कार का माकिकाना हक ट्रांसफर न करने और कार को सालों तक वर्कशाॅप में रखने पर पश्चिम बंगाल उपभोक्ता आयोग ने डीलर को ग्राहक को 2.57 लाख देने का आदेश दिया है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 07 Sep 2026 08:51 PM (IST)
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एक शख्स ने डीलर से पुरानी कार खरीदी, लेकिन डीलर ने कार का मालिकाना हक उसको ट्रांसफर नहीं किया और मामले को 10 साल तक लटकाए रखा. अब पश्चिम बंगाल राज्य उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कार डीलर पर भारी भरकम जुर्माना ठोका है. जानिए पूरा मामला क्या है.

ग्राहक ने 10 मार्च 2016 को True Value योजना के तहत Maruti SX4 खरीदने का सौदा किया था. कार की कीमत 3.69 लाख रुपये थी. उसने 5,000 रुपये बुकिंग राशि के रूप में दिए और अपने पिता की Maruti Omni एक्सचेंज की, जिसकी कीमत 1.30 लाख रुपये तय हुई. रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक ट्रांसफर के लिए ग्राहक ने 13,000 रुपये अतिरिक्त दिए. डीलर ने उसे छह महीने में ट्रांसफर का भरोसा दिया था.

डिलीवरी के छह दिन बाद हादसा

5 अप्रैल 2016 को कार ग्राहक को मिल गई, लेकिन 11 अप्रैल को उसका एक्सीडेंट हो गया. दुर्घटना के बाद वाहन डीलर की वर्कशॉप पहुंचा. डीलर ने 53,780 रुपये का मरम्मत का अनुमति खर्च  दिया, लेकिन कार की मरम्मत नहीं हुई. वाहन लंबे समय तक वर्कशॉप में पड़ा रहा.

यह भी पढ़ें- नया LPG कनेक्शन लेने वालों का बढ़ेगा इंतजार, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

Transfer नहीं हुई Ownership

इसके बाद डीलर ने कार का स्वामित्व ग्राहक के नाम ट्रांसफर नहीं किया. आयोग के मुताबिक, अक्तूबर 2016 तक डीलर ने RTO में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए थे. RTO ने वाहन को निरीक्षण  के लिए पेश करने को कहा. ग्राहक ने बताया कि कार डीलर की वर्कशॉप में मौजूद है. इसके बाद उसने कानूनी नोटिस भेजकर आयोग में शिकायत की.

डीलर की दलील खारिज

कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीलर ने कहा कि ग्राहक ने वाहन निरीक्षण  के लिए उपलब्ध नहीं कराया और मरम्मत का  खर्च नहीं चुकाया. इसके बाद कोर्ट ने डीलर का यह तर्क स्वीकार नहीं किया. उसने माना कि कार डीलर की वर्कशॉप में थी, इसलिए निरीक्षण की जिम्मेदारी ग्राहक पर डालना उचित नहीं था.

45 दिन में भुगतान करे डीलर

आयोग ने डीलर को 2.57 लाख रुपये देने का आदेश बरकरार रखा. रकम पर 10 फीसदी सालाना ब्याज के साथ 5,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये कानूनी खर्च भी देना होगा. भुगतान 45 दिनों में करना होगा.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Legal News WEST BENGAL
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