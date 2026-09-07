Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान

पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान

पश्चिम बंगाल में महाअष्टमी के दिन शराब की सभी दुकानों और बार में शराब बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. मूर्ति विसर्जन के जुलूसों में DJ बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 07 Sep 2026 07:30 PM (IST)
Preferred Sources

बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी पर पहली बार शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि अष्टमी के दिन, जब हम राज्य में देवी को पुष्प अर्पित करते हैं, तो सभी शराब की दुकानें, जिनमें बार भी शामिल हैं, बंद रहेंगी. ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब बंगाल सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा समारोहों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. शुभेंदु सरकार ने पूजा समितियों के लिए 1 लाख रुपये का अनुदान, मुफ्त बिजली और अनिवार्य फायर सेफ्टी लाइसेंस के शुल्क में छूट देने का ऐलान किया है. 

शांतिपूर्ण मूर्ति विसर्जन की अपील

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पूजा समितियों से अपील की है कि वे अपनी मूर्तियों, पंडालों और थीम में धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं से छेड़छाड़ न करें और न ही किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं. साथ ही, उन्होंने आयोजकों से त्योहार की पवित्रता बनाए रखने और मूर्ति विसर्जन के जुलूसों को शांतिपूर्ण रखने का भी आग्रह किया.

पश्चिम बंगाल में महाअष्टमी के दिन शराब की सभी दुकानों और बार में शराब बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि यह फैसला इस दिन के विशेष धार्मिक महत्व को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि इस दिन श्रद्धालु मां दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस दिन शराब बिक्री की अनुमति नहीं होगी, जिससे महाअष्टमी पर राज्य में शराब का कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा.

जुलूसों में DJ बजाने पर रोक

मूर्ति विसर्जन के जुलूसों में DJ बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. सीएम ने पूजा समितियों से लक्ष्मी पूजा से एक दिन पहले ही मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया गया है, ताकि अगले त्योहार के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो. बड़े बजट वाली और सक्षम पूजा समितियों से अपील की गई है कि वे सरकारी सहायता न लें. सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'लोग अब सरकार पर ज्यादा निर्भर होने लगे हैं, जबकि पहले चंदे से ही पूजा का आयोजन होता था. इसलिए 1 लाख रुपये का यह अनुदान केवल उन्हीं के लिए है जो इसके बिना पूजा का आयोजन नहीं कर सकते.'

इस साल नहीं होगा दुर्गा पूजा कार्निवल

राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित होने वाले प्रसिद्ध 'दुर्गा पूजा कार्निवल' को इस साल से बंद करने का बड़ा फैसला लिया है. इस कार्निवल में शहर की प्रमुख पूजा समितियां विसर्जन से पहले अपनी मूर्तियों का प्रदर्शन करती थीं. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में शुरू हुई इस परंपरा को बंद करना इस बार के उत्सव में एक बड़ा बदलाव होगा.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 07 Sep 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News WEST BENGAL SUvendu Adhikari Durga Puja 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मां दुर्गा के 11 हाथ पर बवाल, बंगाल विज्ञापन पर भड़की TMC बोली…
मां दुर्गा के 11 हाथ पर बवाल, बंगाल विज्ञापन पर भड़की TMC बोली…
इंडिया
KPPL फ्रॉड केस में ED का एक्शन, 150 से ज्यादा शेल कंपनियों के खाते फ्रीज
KPPL फ्रॉड केस में ED का एक्शन, 150 से ज्यादा शेल कंपनियों के खाते फ्रीज
इंडिया
लंदन में नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी, एयरपोर्ट पर यूट्यूबर 'नंदूज वर्ल्ड' गिरफ्तार
लंदन में नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी, एयरपोर्ट पर यूट्यूबर 'नंदूज वर्ल्ड' गिरफ्तार
इंडिया
कंगना रनौत का वीडियो शेयर कर महुआ मोइत्रा ने कहा, 'सांसद इसी तरह...'
कंगना रनौत का वीडियो शेयर कर महुआ मोइत्रा ने कहा, 'सांसद इसी तरह...'
Advertisement

वीडियोज

Delhi Building Collapse: इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ! | Breaking News
Chitra Tripathi: हादसा नहीं, हत्या है! | Delhi Building Collapse | Satya Niketan | Delhi | CM Rekha
Delhi Building Collapse: Satya Niketan हादसे के बाद देखिए दिल्ली के अन्य PG की हालत! | Ground Report
Saharanpur Masjid Bulldozer Action: सहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री | UP | CM Yogi |Breaking
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: दिल्ली हॅास्टल रेंट एग्रीमेंट आया सामने। Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
बिहार
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
इंडिया
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
इंडिया
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
एग्रीकल्चर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Rapper Yung DSA की हुई Entry, अब घर में दिखेगा Hip-Hop का तड़का
Bigg Boss 20: Rapper Yung DSA की हुई Entry, अब घर में दिखेगा Hip-Hop का तड़का
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Boxing Legend Mary Kom की हुई Entry, घर में दिखेगा Champion का अंदाज
Bigg Boss 20: Boxing Legend Mary Kom की हुई Entry, घर में दिखेगा Champion का अंदाज
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Punjabi Actress Lovegill की हुई Entry, जानिए उनका TV और Film सफर
Bigg Boss 20: Punjabi Actress Lovegill की हुई Entry, जानिए उनका TV और Film सफर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Rohed Khan की Entry, Tejas के Actor का अब दिखेगा Real Personality!
Bigg Boss 20: Rohed Khan की Entry, Tejas के Actor का अब दिखेगा Real Personality!
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Aamrapali Dubey की Entry, अब घर में लगेगा Bhojpuri का जबरदस्त तड़का!
Bigg Boss 20: Aamrapali Dubey की Entry, अब घर में लगेगा Bhojpuri का जबरदस्त तड़का!
Embed widget