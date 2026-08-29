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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहाई BP है तो क्या नहीं मिलेगा बीमा क्लेम? कोर्ट ने कंपनी पर ठोका 2 लाख का जुर्माना

हाई BP है तो क्या नहीं मिलेगा बीमा क्लेम? कोर्ट ने कंपनी पर ठोका 2 लाख का जुर्माना

हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने कहा कि केवल हाइपरटेंशन को पुरानी बीमारी बताकर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता. बीमा कंपनी को बीमारी के लिए ठोस मेडिकल सबूत देना होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 29 Aug 2026 06:58 PM (IST)
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Health Insurance Claim News: अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखा है और आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की परेशानी है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. अक्सर बीमा कंपनियां किसी पुरानी यानी प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज का हवाला देकर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को खारिज कर देती हैं. लेकिन सिर्फ किसी बीमारी का नाम बताया देना क्लेम रिजेक्ट करनी के लियी काफी नहीं है. 

हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऐसे ही एक मामले में पॉलिसीधारक के पक्ष में फैसला सुनाया है. आयोग ने बीमा कंपनी को करीब 1.47 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम देने के साथ 50 हजार रुपये मुआवजा और 12 हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश बरकरार रखा है.

क्या है पूरा मामला?

पॉलिसीधारक ने 11 मई 2023 से 11 मई 2024 तक 5 लाख रुपये की कवरेज वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी. पॉलिसी चल रही थी तभी 9 फरवरी 2024 को उसके सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे पठानकोट के अमनदीप अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

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जांच के बाद डॉक्टरों ने दिल से जुड़ी परेशानी बताई और सर्जरी करने की सलाह दी है. सर्जरी होने के बाद 12 फरवरी 2024 को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. हालांकि, अस्पताल के इलाज पर कुल बिल 1,47,891 रुपये हुए, जिसे मरीज ने खुद अपनी जेब से चुकाया. इसके बाद उसने बीमा कंपनी के पास इस रकम का क्लेम दाखिल किया.

कंपनी ने क्यों रिजेक्ट किया क्लेम?

दरअसल, बीमा कंपनी ने 6 अप्रैल 2024 को एक ईमेल के जरिए यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि पॉलिसीधारक पिछले चार साल से हाइपरटेंशन यानी हाई BP से पीड़ित था और उसने पॉलिसी लेते समय इसकी जानकारी नहीं दी थी. क्लेम रिजेक्ट होने के बाद पॉलिसीधारक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बीमा कंपनी पर सेवा में कमी का आरोप लगाया. 

अदालत ने क्या कहा?

कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने इस मामले की सुनवाई के बाद पॉलिसीधारक के पक्ष में फैसला सुनाया. जिसमें आयोग ने बीमा कंपनी को 1,47,891 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. इसके साथ ही शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान होने तक इस रकम पर 9% सालाना ब्याज देने को कहा. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पॉलिसीधारक को मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा और 12 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी देने का आदेश दिया. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 29 Aug 2026 06:58 PM (IST)
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Health Insurance Health Insurance Claim
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