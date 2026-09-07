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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनमो भारत से मेरठ टू नोएडा एयरपोर्ट, कितने स्टेशन बनेंगे? धांसू रूट प्लान तैयार

नमो भारत से मेरठ टू नोएडा एयरपोर्ट, कितने स्टेशन बनेंगे? धांसू रूट प्लान तैयार

मेरठ से नोएडा एयरपोर्ट जाने वालों के लिए आने वाले समय में सफर आसान हो सकता है. दिल्ली-मेरठ नमो भारत के जरिए गाजियाबाद पहुंचकर प्रस्तावित 72.44 किलोमीटर के कॉरिडोर से एयरपोर्ट तक जाने की योजना है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Sep 2026 07:30 PM (IST)
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  • यह योजना अभी प्रस्तावित है, जिससे यात्रा सुगम होगी।

नोएडा का जेवर एयरपोर्ट जून 2026 में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था, जिसका सबसे ज्यादा फायदा  उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के लोगों को हुआ है. ऐसे में एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी होना भी बेहद जरूरी है. अगर आप मेरठ में रहते हैं और नोएडा एयरपोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका यह सफर काफी आसान हो सकता है. 

मेरठ वालों का सफर होगा आसान

दरअसल, दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को गाजियाबाद के रास्ते प्रस्तावित नए कॉरिडोर से नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना है. 

मेरठ से गाजियाबाद तक ऐसे पहुंचे

मेरठ से गाजियाबाद जाने के लिए आप दिल्ली-मेरठ नमो भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

  • मेरठ क्षेत्र में इस रूट पर मेरठ साउथ
  • परतापुर
  • रिठानी
  • शताब्दी नगर
  • बेगमपुल
  • और मोदीपुरम स्टेशन आते हैं.

फिर इसके बाद नमो भारत गाजियाबाद की ओर जाता है, खास बात तो यह है कि इसके आगे प्रस्तावित एयरपोर्ट कॉरिडोर से सफर किया जा सकेगा. यानी मतलब साफ है कि पहले मेरठ से यात्री नमो भारत की मदद से गाजियाबाद तक पहुंचे और उसे बाद वहां से एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ सकेंगे.

नया रूट गाजियाबाद से एयरपोर्ट के लिए बनेगा 

NCRTC की योजना के मुताबिक, गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए लगभग 72.44 किलोमीटर का नया कॉरिडोर बनाया जाएगा. 

  • ध्यान दें कि इस रूट पर टोटल 22 स्टेशन प्रस्तावित हैं.
  • इसमें 11 स्टेशन नमो भारत के और 18 स्टेशन मेट्रो के लिए प्रस्तावित हैं.

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प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई?

ऐसे में हो सकता है कि कई लोगों को लगे की इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है तो असल में यह अभी प्रस्तावित योजना है. जब प्रोजक्ट को अंतिम मंजूरी मिलेगी तो आगे स्टेशन के नाम या दूसरी चीजों में बदलाव हो सकता है.

एयरपोर्ट तक कितने होंगे स्टेशन?

गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट की ओर प्रस्तावित नमो भारत रूट में ये स्टेशन शामिल है...

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Noida International Airport Utility News Namo Bharat
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