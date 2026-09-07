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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबंगाल पर है 8 लाख करोड़ का कर्ज, महिलाओं को 36000 करोड़ कैसे देगी सरकार?

बंगाल पर है 8 लाख करोड़ का कर्ज, महिलाओं को 36000 करोड़ कैसे देगी सरकार?

पश्चिम बंगाल सरकार इस समय करोड़ों के कर्ज में हैं लेकिन फिर भी अपने राज्य की महिलाओं को करीब 36 हजार करोड़ रुपये देने वाली है. ऐसे में राज्य अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालेगा, आइये जानें.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Sep 2026 07:46 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की सरकार इस समय करीब 8 लाख करोड़ रुपये के कर्ज तले दबी हुई है. बावजूद इसके राज्य की सरकार अपनी प्रमुख अन्नपूर्णा योजना पर करीब 36 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये दिए जाते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फिलहाल राज्य की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है, फिर भी सरकार इतने खर्च का बोझ कैसे उठाएगी?

पश्चिम बंगाल के FM ने समझाया गणित
इस सवाल का जवाब पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने दिया है. टाइम्स नाओ के साथ बातचीत के दौरान मंत्री जी ने बताया कि, इसका रास्ता आर्थिक विकास है. उन्होंने कहा कि, 'सरकार राज्य का कर्ज और नहीं बढ़ाना चाहती. अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो कल्याणकारी योजनाओं का खर्च सरकार पर बोझ बन जाएगा. लेकिन अगर राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, तो यही खर्च संभालना आसान हो सकता है.'

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विकास से कर्ज होगा कम
इसके लिए स्वपन दासगुप्ता ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि, 'वहां भी करीब 9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत और तेजी से बढ़ रही है. इसलिए बंगाल को भी तेजी से विकास करना होगा. राज्य में केवल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बल्कि सर्विस सेक्टर, डीप टेक्नोलॉजी, हेल्थ सर्विस, हेल्थ टूरिज्म और नॉलेज सिटी जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. बंगाल में कारोबार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाना जरूरी है, ताकि ज्यादा कंपनियां राज्य में आएं और रोजगार के अवसर बढ़ें.'

राज्य की छवि सुधारना है जरूरी
वहीं मंत्री महोदय ने ये भी कहा कहा कि बंगाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य की निवेश को लेकर खराब बनी छवि को बदलना है. उनके मुताबिक, पिछले करीब 50 सालो में राजनीतिक अस्थिरता, औद्योगीकरण को लेकर अनिश्चितता और सिंगूर विवाद जैसी घटनाओं से राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने टाटा ग्रुप के सिंगूर से नैनो प्रोजेक्ट हटाने का उदाहरण दिया और कहा कि, 'इस घटना से निवेशकों के बीच ये संदेश गया कि जब टाटा जैसी बड़ी कंपनी भी यहां कारोबार नहीं कर पाई, तो दूसरी कंपनियां कैसे भरोसा करेंगी.'

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क्या है अन्नपूर्णा योजना?
बता दें कि बीजेपी की अन्नपूर्णा योजना 1 जून से राज्य में लागू हुई है. इसने पिछली TMC सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना की जगह ली है. इस योजना के तहत 25 से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये दिए जाते हैं. ये पैसा सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा जाता है. 

पहले चलती थी लक्ष्मी भंडार योजना
गौरतलब है कि इससे पहले लक्ष्मी भंडार योजना में ज्यादातर महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने मिलते थे, जबकि एससी/एसटी वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये हर महीने मिला करते थे.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 07 Sep 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL FM Swapan Dasgupta
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