हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमिनटों में Digilocker से डाउनलोड कर सकते हैं राशन कार्ड, यहां जान लें पूरा प्रॉसेस

मिनटों में Digilocker से डाउनलोड कर सकते हैं राशन कार्ड, यहां जान लें पूरा प्रॉसेस

Ration Card In Digilocker: अब आप घर बैठे ङी डिजीलॉकर से कुछ मिनटों में अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. जान लीजिए इसके लिए क्या होगी पूरी प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 06 Nov 2025 11:13 AM (IST)
Ration Card In Digilocker: पिछले कुछ समय से भारत में डिजिटाइजेशन काफी बढ़ा है. अब लोग लोग जरूरी दस्तावेजों को भी डिजीटल तौर पर ही रखते हैं. पहले जहां लोगों को दफ्तर की लंबी लाइन में खड़ा पड़ता था. अब ऐसा नहीं है. अगर आपको राशन कार्ड की डिजिटल कॉपी चाहिए. तो आप DigiLocker ऐप या वेबसाइट के जरिए इसे कुछ ही मिनटों में डाउनलोड कर सकते है. डिजीलॉकर भारत सरकार की एक सेफ ऑनलाइन सर्विस है. 

जो नागरिकों को उनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स डिजिटल तौर पर रखने की सुविधा देती है. इस ऐप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर राशन कार्ड तक सबकुछ स्टोर कर सकते हैं. डिजीलॉकर न सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखता है. बल्कि उन्हें ऑनलाइन वेरिफाइड भी करता है. जिससे किसी भी सरकारी काम में इनकी फिजिकल कॉपी की जरूरत न पड़े. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप डिजीलॉकर से राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

DigiLocker में कैसे करता है काम?

डिजीलॉकर में डाॅक्यूमेंट रखने के लिए आपको सबसे पहले उसमें अकाउंट बनाना होगा. इसके लिए आपको अपने फोन में DigiLocker ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाना होगा. नए यूज़र्स को मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफाई करना होगा और फिर यूज़रनेम और पासवर्ड सेट करना होगा. इसके बाद अपने DigiLocker अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा.

क्योंकि राशन कार्ड समेत ज्यादातर सरकारी सेवाओं के लिए आधार लिंक होना जरूरी है. इसमें Link Aadhaar पर क्लिक करके OTP वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. जब यह सेटअप पूरा हो जाए.  तब आप DigiLocker के Issued Documents या Get Documents सेक्शन में जा सकते हैं. जहां से सभी सरकारी विभागों के दस्तावेज़ डाउनलोड किए जा सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें राशन कार्ड

राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए लाॅगिन करने के बाद आपको Issued Documents सेक्शन में जाकर Food and Civil Supplies Department या “Public Distribution Department का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद अपने राज्य सिलेक्ट करना होगा, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कोई और राज्य. फिर वहां दिए गए फॉर्म में अपना राशन कार्ड नंबर, RC नंबर या Family ID दर्ज करना होगा. Get Document पर क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड में आपका डिजिटल राशन कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा. 

आप चाहें तो इसे PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं या अपने DigiLocker अकाउंट में सेव रख सकते हैं. यह कार्ड सरकारी तौर पर वेरिफाइड होता है. इसलिए किसी भी सरकारी योजना या पहचान प्रक्रिया में इसे दिखाया जा सकता है. अगर राशन कार्ड की जानकारी नहीं दिखती है. तो अपने राज्य के PDS विभाग की वेबसाइट पर जाकर डेटा अपडेट करवाना होगा.

Published at : 06 Nov 2025 11:13 AM (IST)
Embed widget