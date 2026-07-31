Raksha Bandhan Gift Delivery: रक्षाबंधन पर स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री से राखी भेजने वालों की संख्या बढ़ जाती है. अगर आपका पार्सल समय पर नहीं पहुंचता, तो भारतीय डाक विभाग की ऑनलाइन शिकायत और रिफंड सुविधा का लाभ लिया जा सकता है. साथ ही, 1 अगस्त से चुनिंदा महानगरों में 24 और 48 घंटे की गारंटी वाली प्रीमियम डिलीवरी सेवा भी शुरू होगी.

रक्षाबंधन पर दूर रहने वाले भाई-बहन अक्सर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से राखी और गिफ्ट भेजते हैं. ऐसे में पार्सलों की संख्या बढ़ने से कभी-कभी डिलीवरी में देरी हो जाती है. अगर आपका पार्सल तय समय पर नहीं पहुंचा है, तो भारतीय डाक विभाग की शिकायत, ट्रैकिंग और रिफंड सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है.

स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री की रसीद पर दिए गए 13 अंकों के कन्साइनमेंट नंबर की मदद से इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ट्रैक एन ट्रेस के जरिए पार्सल का स्टेटस देखा जा सकता है. अगर ऑनलाइन अपडेट नहीं मिले, तो 1800-266-6868 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

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ऑनलाइन ऐसे दर्ज करें शिकायत

अगर पार्सल लंबे समय से एक ही जगह अटका है या डिलीवर नहीं हुआ है, तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर शिकायत सेक्शन में जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. शिकायत दर्ज होने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है.

देरी होने पर मिलेगा रिफंड

भारतीय डाक विभाग के नियमों के अनुसार, यदि स्पीड पोस्ट तय समय के भीतर डिलीवर नहीं होती, तो ग्राहक पोस्टेज शुल्क वापस पाने का दावा कर सकता है. यानी सेवा में देरी होने पर निर्धारित शर्तों के तहत रिफंड की सुविधा उपलब्ध है.

1 अगस्त से मिलेगी तेज डिलीवरी की सुविधा

भारतीय डाक विभाग 1 अगस्त से ग्राहकों के लिए 24 और 48 घंटे की गारंटी वाली नई प्रीमियम डिलीवरी सेवा शुरू करने जा रहा है. शुरुआती चरण में यह सुविधा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों में उपलब्ध होगी. इससे त्योहारों के दौरान पार्सल और जरूरी दस्तावेज पहले से अधिक तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी.

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