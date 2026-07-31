#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRaksha Bandhan 2026: समय पर राखी नहीं पहुंची तो घबराएं नहीं, स्पीड पोस्ट पर शिकायत कर पाएं रिफंड

Raksha Bandhan 2026: समय पर राखी नहीं पहुंची तो घबराएं नहीं, स्पीड पोस्ट पर शिकायत कर पाएं रिफंड

Rakhi Speed Post: रक्षाबंधन पर राखी पार्सल देर से पहुंचे तो इंडिया पोस्ट की शिकायत और रिफंड सुविधा का लाभ लें. जानें स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, शिकायत प्रक्रिया और 24-48 घंटे प्रीमियम डिलीवरी सेवा.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 31 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

Raksha Bandhan Gift Delivery: रक्षाबंधन पर स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री से राखी भेजने वालों की संख्या बढ़ जाती है. अगर आपका पार्सल समय पर नहीं पहुंचता, तो भारतीय डाक विभाग की ऑनलाइन शिकायत और रिफंड सुविधा का लाभ लिया जा सकता है. साथ ही, 1 अगस्त से चुनिंदा महानगरों में 24 और 48 घंटे की गारंटी वाली प्रीमियम डिलीवरी सेवा भी शुरू होगी.

रक्षाबंधन पर दूर रहने वाले भाई-बहन अक्सर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से राखी और गिफ्ट भेजते हैं. ऐसे में पार्सलों की संख्या बढ़ने से कभी-कभी डिलीवरी में देरी हो जाती है. अगर आपका पार्सल तय समय पर नहीं पहुंचा है, तो भारतीय डाक विभाग की शिकायत, ट्रैकिंग और रिफंड सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है.

स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री की रसीद पर दिए गए 13 अंकों के कन्साइनमेंट नंबर की मदद से इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ट्रैक एन ट्रेस के जरिए पार्सल का स्टेटस देखा जा सकता है. अगर ऑनलाइन अपडेट नहीं मिले, तो 1800-266-6868 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: आम जनता के साथ धोखा बंद, बीमा एजेंटों पर IRDAI ने कसा शिकंजा, बदले ये नियम

ऑनलाइन ऐसे दर्ज करें शिकायत

अगर पार्सल लंबे समय से एक ही जगह अटका है या डिलीवर नहीं हुआ है, तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर शिकायत सेक्शन में जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. शिकायत दर्ज होने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है.

देरी होने पर मिलेगा रिफंड

भारतीय डाक विभाग के नियमों के अनुसार, यदि स्पीड पोस्ट तय समय के भीतर डिलीवर नहीं होती, तो ग्राहक पोस्टेज शुल्क वापस पाने का दावा कर सकता है. यानी सेवा में देरी होने पर निर्धारित शर्तों के तहत रिफंड की सुविधा उपलब्ध है.

1 अगस्त से मिलेगी तेज डिलीवरी की सुविधा

भारतीय डाक विभाग 1 अगस्त से ग्राहकों के लिए 24 और 48 घंटे की गारंटी वाली नई प्रीमियम डिलीवरी सेवा शुरू करने जा रहा है. शुरुआती चरण में यह सुविधा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों में उपलब्ध होगी. इससे त्योहारों के दौरान पार्सल और जरूरी दस्तावेज पहले से अधिक तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: क्या हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अलग लोको पायलट होता है? जानें कितनी होती है सैलरी

Published at : 31 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Rakhi Speed Post Utility News Raksha Bandhan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Raksha Bandhan 2026: समय पर राखी नहीं पहुंची तो घबराएं नहीं, स्पीड पोस्ट पर शिकायत कर पाएं रिफंड
समय पर राखी नहीं पहुंची तो घबराएं नहीं, स्पीड पोस्ट पर शिकायत कर पाएं रिफंड
यूटिलिटी
इस हाईवे पर टोल प्लाजा खत्म, कल से बिना रुके चलेंगी गाड़ियां
इस हाईवे पर टोल प्लाजा खत्म, कल से बिना रुके चलेंगी गाड़ियां
यूटिलिटी
टूर से पहले हो गया एक्सीडेंट, ट्रैवल कंपनी नहीं दिया रिफंड, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
टूर से पहले हो गया एक्सीडेंट, ट्रैवल कंपनी नहीं दिया रिफंड, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
यूटिलिटी
Indian Railway: वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का ट्रायल शुरू, 145 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ी
वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का ट्रायल शुरू, 145 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ी
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
महाराष्ट्र
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
विश्व
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
स्पोर्ट्स
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: 'चाहत' और 'हकीकत' के बीच झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
इंडिया
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
दिल्ली NCR
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget