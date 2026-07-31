#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस हाईवे पर टोल प्लाजा खत्म, कल से बिना रुके चलेंगी गाड़ियां

इस हाईवे पर टोल प्लाजा खत्म, कल से बिना रुके चलेंगी गाड़ियां

Toll Plaza Rule: NHAI ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब कल 1 अगस्त से इस रूट पर टोल का भुगतान करने के लिए गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं होगी. 

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 31 Jul 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

Toll Plaza Rule: क्या आप भी हाईवे पर सफर करते हैं और बीच रास्ते में गाड़ी रोककर टोल का भुगतान करना पड़ता है? कई बार टोल प्लाजा पर वाहनों को लंबी कतारों के कारण काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनका समय भी बर्बाद होता है. ऐसे में अगर आप दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. NHAI ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब इस रूट पर टोल का भुगतान करने के लिए गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं होगी. 

कल से क्या बदलाव होने वाला है?

दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने दिल्ली-जयपुर NH-48 पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू किया है. इस नए सिस्टम में अब टोल प्लाजा पर बैरियर नहीं होंगे. कल यानी 1 अगस्त से अब इस रूट पर आपको टोल का भुगतान करने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोल का भुगतान अपने आप ही हो जाएगा. 

वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का ट्रायल शुरू, 145 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ी

कहां शुरू हुई है ये नई व्यवस्था?

अभी ये नई व्यवस्था इन दो टोल प्लाज पर शुरू हुई है. इनमें शामिल है

  • मनोहरपुरा टोल प्लाजा शुरू हो गई.
  • दौलतपुरा टोल प्लाजा शुरू हो गई.
  • फिर शाहजहांपुर टोल प्लाजा को भी इस नए सिस्टम से जोड़ा जाएगा.

अब बिना रुके कटेगा टोल

ऐसे में अब लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि आखिर टोल अपने आप कैसे कट जाएगा? इस नई तकनीक में FASTag और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों का उपयोग किया जाएगा. यानी अब कोई वाहन जैसे ही टोल प्लाजा पार करेगा, कैमरा उस वाहन के नंबर प्लेट को पढ़ेगा और FASTag से टोल का भुगतान खुद ही हो जाएगा. 

हाईवे पर निकलने से पहले करें ये काम

अगर आप इस रूट पर सफर करने वाले हैं तो पहले ही कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें जैसे...

  • पहले चेक करें की FASTag में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए.
  • इसके अलावा FASTag वाहन से सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए.
  • अगर टोल कटने में कोई गड़बड़ी नजर आती है तो तुरंत शिकायत करें.
  • इसके साथ ही आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी साफ हो, ताकि नंबर प्लेट को पढ़ने में आसानी हो.
  • साथ ये भी जरूर चेक करें कि आपका FASTag एक्टिव है या नहीं.
  • इन सभी बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है.

अगर FASTag काम नहीं करता तो क्या होगा?

अगर किसी कारणवश वाहन का FASTag काम नहीं करता है और गाड़ी टोल प्लाजा पार कर जाती है, लेकिन टोल का भुगतान नहीं होता है तो ऐसे में नंबर प्लेट की मदद से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस नई तकनीक से वाहन चालकों का काफी समय बचेगा, उन्हें लंबी लाइनों में इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा.

टूर से पहले हो गया एक्सीडेंट, ट्रैवल कंपनी नहीं दिया रिफंड, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Toll Plaza NHAI Utility News Delhi-Jaipur NH-48 Multi-lane Free-flow Tolling System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Raksha Bandhan 2026: समय पर राखी नहीं पहुंची तो घबराएं नहीं, स्पीड पोस्ट पर शिकायत कर पाएं रिफंड
समय पर राखी नहीं पहुंची तो घबराएं नहीं, स्पीड पोस्ट पर शिकायत कर पाएं रिफंड
यूटिलिटी
इस हाईवे पर टोल प्लाजा खत्म, कल से बिना रुके चलेंगी गाड़ियां
इस हाईवे पर टोल प्लाजा खत्म, कल से बिना रुके चलेंगी गाड़ियां
यूटिलिटी
टूर से पहले हो गया एक्सीडेंट, ट्रैवल कंपनी नहीं दिया रिफंड, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
टूर से पहले हो गया एक्सीडेंट, ट्रैवल कंपनी नहीं दिया रिफंड, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
यूटिलिटी
Indian Railway: वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का ट्रायल शुरू, 145 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ी
वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का ट्रायल शुरू, 145 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ी
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
महाराष्ट्र
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
विश्व
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
स्पोर्ट्स
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: 'चाहत' और 'हकीकत' के बीच झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
इंडिया
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
दिल्ली NCR
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget