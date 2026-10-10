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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी3000 रुपए में अनलिमिटिड टोल क्रॉसिंग, कैसे और किसको मिलेगा Fastag का ये पास?

3000 रुपए में अनलिमिटिड टोल क्रॉसिंग, कैसे और किसको मिलेगा Fastag का ये पास?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नेशनल हाईवे के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए 3 हजार रुपये का सालाना फास्टैग लाने पर विचार कर रहा है. हालांकि, अभी ये लागू नहीं किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Oct 2026 11:02 AM (IST)
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कई लोगों का रोजाना आना-जाना नेशनल हाईवे से लगा रहता है. रोजाना सफर को आसान बनाने के लिए लोग फास्टैग बनवा लेते हैं, ताकि टोल प्लाजा पर भुगतान करना आसान रहें. ऐसे में जो लोग नेशनल हाईवे के पास रहते हैं उनके लिए एक खास खबर है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नेशनल हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों के लिए लगभग 3000 रुपये का सालाना FASTag लोकल पास लाने पर विचार कर रहा है. 

इस पास की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि इस पास के जरिए पात्र लोग एक साल में टोल प्लाजा से अनलिमिटटिड क्रॉसिंग कर सकते हैं. लेकिन अब जानने वाली बात ये है कि आखिर ये पास किन लोगों को और कैसे मिलेगा? 

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FASTag लोकल पास किन्हें मिलेगा?

अगर 3000 रुपये के सालान FASTag लोकल पास के बारे में बात करें कि ये फास्टैग पास आखिर किन लोगों को मिलेगा तो ये नेशनल हाईवे के पास किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को मिल सकता है.

ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पास केवल निजी और गैस व्यावसायिक वाहनों, जैसे काम, वैन को ही मिल सकता है. वहीं कमर्शियल वाहनों जैसे बस, ट्रक को इस पास का फायदा नहीं दिया जाएगा. हां, लेकिन इस पास के शुरू होने से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोकल यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. 

कैसे बनेगा ये पास?

आजकल सारे ही काम डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं. फास्टैग में रिचार्ज करना हो चाहे फास्टैग का बैंक बदलना हो सब ऑनलाइन ऐप के जरिए किया जा सकता है. ऐसे में इस लोकल पास के लिए भी आवेदन प्रोसेस को डिजिटल रखे जाने की संभावना जताई जा रही है.

इसके लिए लोगों को NHAI की वेबसाइय या Rajmargyatra App के जरिए आवेदन करने की सुविधा दी जा सकती है. हां, लेकिन पास के लिए अप्लाई कहां किया जाएगा और दस्तावेजों से जुड़े नियम तो सरकार के फैसले के बाद ही साफ होंगे.

कब से शुरू होगा अनिलिमिटिड टोल पास?

सबसे जरूरी बात तो यही है कि सरकार फिलहाल इस पास को लाने पर विचार कर रही है. सरकार जल्द ही इस योजना को लागू कर सकती है, लेकिन ये बात साफ है कि जब तक सरकार की ओर से इस योजना पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है तब तक इसे लागू नहीं माना जाएगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Oct 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
FASTag Toll Plaza Utility News
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