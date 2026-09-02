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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी1.43 लाख का बिजली बिल देख उड़े महिला के होश, घरेलू मीटर पर बड़ा खुलासा

1.43 लाख का बिजली बिल देख उड़े महिला के होश, घरेलू मीटर पर बड़ा खुलासा

अगर आपके घर का बिजली बिल अचानक बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है आप परेशान हो जाएंगे और ज्यादा बिल आने की वजह जानने की कोशिश करेंगे. ऐसा एक मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला के घर का बिल 1.43 लाख आया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Sep 2026 05:01 PM (IST)
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  • खराबी ठीक होने पर नया बिल 12,534 रुपये का आया।

गर्मियों के मौसम में लोग एसी, फ्रिज और कूलर जैसे बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. वहीं सर्दियों में भी गीजर और हीटर जैसे ज्यादा बिजली की खपत करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में लोग अक्सर अपने बजट को देखते हुए इन उपकरणों इस्तेमाल करते हैं, ताकि बिजली बिल ज्यादा न आए.

जरा सोचिए, आपने बिजली का इस्तेमाल काफी कम किया हो, लेकिन आपके घर पर लाखों का बिल आ जाए तो आप क्या करेंगे? हाल ही में एक ऐसा ही मामला तेलंगाना से सामने आया है, यहां पर एक महिला के घर का बिल 1.43 लाख से ज्यादा का आया. लेकिन जब मामले की जांच की गई तो सच्चाई सामने आई.

क्या पहले का कोई बिल बकाया था?

अगर पिछले कुछ महीनों का बिजली बिल बकाया हो तो बिल बढ़ा हुआ आ सकता है लेकिन  महिला के मुताबिक, उसके कनेक्शन पर पहले का कोई बिल बकाया भी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी 1.43 लाख का बिल आया.

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इतना बिल कैसे आया?

डिविजनल इंजीनियर ने महिला के घर पर आए 1.43 लाख के बिल के पीछे की वजह बताई. उन्होंने साफ किया कि इतना भारी बिल बिजली से चलने वाले उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नहीं आया है, बल्कि बिजली मीटर में खराबी थी, जिसकी वजह से महिला के घर का बिल इतना ज्यादा आया. 

घर के पुराने बिलों से की तुलना

बता दें कि तेलंगाना के मुलुगु के प्रेमनगर में महिला किराए के मकान पर रह रही है. जांच के दौरान यह भी देखा गया कि महिला के घर में बिजली की खपत कितनी होती है और पिछले महीनों के बिल से तुलना की गई. जांच के बाद दोबारा नया बिल जारी किया गया. 

लाखों का बिल हजारों में आया

बिजली मीटर में खराबी के कारण महिला के घर का बिजली बिल 1,43,136 रुपये का आया था, जो जरूरत से ज्यादा था, लेकिन जांच के बाद दोबारा बिजली बिल जारी किया गया, जो 12,534 रुपये का था. महिला के मुताबिक, उसके घर में दो सीलिंग फैन, दो LED बल्ब और एक टीवी का इस्तेमाल होता है. इसलिए इतना ज्यादा बिल आना संभव नहीं था. 

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बिजली बिल ज्यादा आ जाए तो क्या करें?

अगर आपके घर का बिजली बिल हद से ज्यादा आ जाता है तो आप कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं जैसे...

  • सबसे पहले मीटर की रीडिंग चेक करें और उसे बिल में लिखी रीडिंग से मैच करें.
  • अपने पुराने बिजली के बिलों से तुलना करें.
  • यह साफ करें कि कही आपके घर का बिजली मीटर खराब तो नहीं है.
  • अगर मीटर में कोई खराबी होती है तो आप जरूरत पड़ने पर मीटर टेस्ट की मांग करें.
  • इसकी शिकायत आप बिजली विभाग से करें.
  • शिकायत के दौरान बिल की कॉपी और मीटर की फॉटो जरूर रखें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
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