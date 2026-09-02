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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएविएशन सेक्टर की साख दांव पर, भारत का सेफ्टी ऑडिट करेगी US की टीम, समझें मायने

एविएशन सेक्टर की साख दांव पर, भारत का सेफ्टी ऑडिट करेगी US की टीम, समझें मायने

भारतीय एविएशन सेक्टर की साख दांव पर लगी है. अमेरिकी नियामक FAA 16 से 20 नवंबर तक विमानन नियामक DGCA की जांच करेगी. कुछ दिन पहले DGCA के सालाना ऑडिट में कई खामियां मिली थीं.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 02 Sep 2026 06:25 PM (IST)
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Aviation Safety: अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA की पांच सदस्यों वाली टीम 16 से 20 नवंबर तक भारत आएगी. टीम यह आकलन करेगी कि भारत का विमानन नियामक DGCA अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं. FAA के इस दौरे से पहले सरकार और एयरलाइंस के सामने सुरक्षा से जुड़े कई काम पूरे करने की चुनौती है.

DGCA ने अगस्त में चार बड़ी एयरलाइंस का सेफ्टी ऑडिट पूरा किया था. बताया जा रहा है कि  इसमें गंभीर खामियां सामने आई हैं. मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है. हालांकि खामियों की असल प्रकृति और पूरा ब्योरा अभी सामने नहीं आया है. DGCA ने भी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के मुताबिक नवंबर से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी.

नवंबर से पहले ये काम जरूरी

ऑडिट के बाद एयरलाइंस को DGCA की फाइंडिंग्स पर जवाब देना है. DGCA इन जवाबों की जांच करेगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई भी हो सकती है. ऑडिट में मिली कमियों को तय समयसीमा में दूर करना होगा.

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सरकार पायलटों की जांच का दायरा भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. फिलहाल 10 फीसदी पायलटों की जांच के नियम को बढ़ाकर 100 फीसदी करने का प्रस्ताव है. मंत्री के मुताबिक हर पायलट की साल में कम से कम एक बार जांच होनी चाहिए. इस प्रस्ताव पर सभी पक्षों से बातचीत चल रही है और जल्द नया नियम लाया जा सकता है.

एक और अहम पड़ाव अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट है. मंत्री ने मंगलवार को कहा कि AI-171 हादसे की जांच आखिरी चरण में है और फाइनल रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है. केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है कि फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में दी जाएगी. मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को है.

ऑडिट की खामियों का क्या मतलब?

DGCA अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स को लेवल-1 और लेवल-2 में बांटता है. लेवल-1 की कमियां ज्यादा गंभीर होती हैं और इनमें तत्काल सुधार जरूरी होता है. जानकारों के मुताबिक ऐसी फाइंडिंग पर आमतौर पर एक हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होती है. लेवल-2 की कमियां अपेक्षाकृत कम गंभीर होती हैं और इन्हें तय समय के भीतर दूर करना होता है.

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एयरलाइंस का जवाब

एक एयरलाइन अधिकारी ने बताया कि DGCA की फाइंडिंग्स पर जवाब दे दिया गया है. अन्य एयरलाइंस ने इस मामले पर टिप्पणी नहीं की. एक एयरलाइन अधिकारी ने कहा कि DGCA की कुछ विजिट हुई हैं और एयरलाइन को इसकी जानकारी है.

FAA का असेसमेंट क्यों अहम?

FAA यह देखता है कि किसी देश का विमानन नियामक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं. इसके तहत रिपेयर स्टेशनों, नेविगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा व्यवस्था समेत कई पहलुओं की जांच होती है. FAA ने भारत का पिछला असेसमेंट 2021 में किया था. भारत फिलहाल इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम के तहत कैटेगरी-1 में है.

कैटेगरी-1 बरकरार रहने पर भारतीय एयरलाइंस अमेरिका के लिए नई उड़ानें शुरू कर सकती हैं और नेटवर्क बढ़ा सकती हैं. अगर दर्जा कैटेगरी-2 में जाता है तो नई उड़ानें शुरू नहीं हो पाएंगी और कोडशेयर समझौतों पर भी असर पड़ सकता है. मौजूदा उड़ानें जारी रह सकती हैं लेकिन अमेरिकी एजेंसियों की निगरानी बढ़ जाएगी.

हादसों के बीच हो रहा असेसमेंट

यह असेसमेंट ऐसे समय हो रहा है जब भारतीय विमानन क्षेत्र पिछले एक साल में कई हादसों और operational दिक्कतों से गुजरा है. 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद AI-171, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया था. 

AAIB की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कटऑफ पोजीशन पर चले गए थे और इंजन का थ्रस्ट खत्म हो गया था. दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी.

इससे पहले DGCA के सालाना ऑडिट में कुल 263 खामियां मिली थीं जिनमें 19 लेवल-1 की थीं.  अलग-अलग एयरलाइंस में 57, 51, 41, 23 और 14 खामियां दर्ज की गई थीं. DGCA ने तब कहा था कि बड़े बेड़े वाली एयरलाइंस में ज्यादा फाइंडिंग्स मिलना सामान्य है और यह उनके ऑपरेशन के आकार को दिखाता है. अब नवंबर के FAA असेसमेंट से पहले DGCA ऑडिट की कमियों पर कार्रवाई और विमानन सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर सरकार के फैसले अहम होंगे.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 02 Sep 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Air India #DGCA
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